A BATHING APE アベイシングエイプ ベイプ

カラー:インディゴ

サイズ表記:Mサイズ

平置き素人採寸

ウエスト88cm、総丈109cm、股下78cm、裾幅21cm

美品となりますが自宅保管の古着となりますのでご理解いただける方よろしくお願いします。

エイプ好き、ステューシーやカーハート など ストリート ファッションがお好きな方など、オールジャンルで着回せる便利な1着です。

この機会にぜひ!

エイプ

ゴリラ

ステューシー

シュプリーム

USA

古着

ナイトレイド

バックチャンネル

エクストララージ

ゴリラ

APEカモ

ニューエラ

パーカー

ジャケット

スウェット

迷彩

NIGO

A BATHING APE アベイシングエイプ ベイプデニム パンツカラー:インディゴサイズ表記:Mサイズ平置き素人採寸ウエスト88cm、総丈109cm、股下78cm、裾幅21cm美品となりますが自宅保管の古着となりますのでご理解いただける方よろしくお願いします。エイプ好き、ステューシーやカーハート など ストリート ファッションがお好きな方など、オールジャンルで着回せる便利な1着です。この機会にぜひ!

