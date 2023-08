ご覧頂きありがとうございます。

[商品]

[個数] 1足+箱

[状態] 新品未使用品

[商品説明]

※価格の相談はご遠慮願います。

この商品は2022年12月15日発売のスタンスミス LUX ブラック 現在25.5〜28.0まで即完売状態です。

実質2020年以前のスタンスミス リコン同等モデルです。

今回は特別な専用箱は採用されてませんが、高級で特別なオール天然皮革モデルです。

優しく包み込まれるソフトな履き心地で、以前のリコンモデル同等以上です。

このLUXモデルは、メインアッパーをコアブラック、インナーライニングもコアブラック、インソール表面もコアブラックレザー。

ヒールタブとスタンスミス顔エンボスをカーボンブラックで統一。

リコンの金文字顔より更に渋く、キマッてます。

厚みのあるレザーアッパー

ソール全周囲にステッチ

レザーライニング採用

品番 : HQ6787

色:コアブラック/コアブラック/カーボン

この商品は国内正規品タグも付いています。

[発送] 送料無料

喫煙歴、ペット飼育歴無しです。

迅速な発送を心がけしております。発送が遅れる場合は、取引連絡にて必ずメッセージいたします。

こちらの商品は他のフリマサイトにも出品しております。先に落札された場合そちらが優先いたしますので、他方は突然の出品停止を致します。ご了承ください。

他にもスタンスミス天然皮革モデルを出品しておりますので、そちらもご覧ください。

ご覧頂きありがとうございます。

★ 価値のわかる方、コレクター、マニアの方へ。

------- 以下 検索 -------

tabacco

adidas originals

アディダス オリジナルス

タバコ

adidas samba

アディダス サンバ

チャックテイラー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。[商品] 天然皮革 STAN SMITH LUX スタンスミス ラックスadidas アディダス US9.5 JP27.5 品番[HQ6787] 色[コアブラック/コアブラック/カーボン]2022年製 新品未使用 完売品[個数] 1足+箱[状態] 新品未使用品 [商品説明]※価格の相談はご遠慮願います。この商品は2022年12月15日発売のスタンスミス LUX ブラック 現在25.5〜28.0まで即完売状態です。実質2020年以前のスタンスミス リコン同等モデルです。今回は特別な専用箱は採用されてませんが、高級で特別なオール天然皮革モデルです。 優しく包み込まれるソフトな履き心地で、以前のリコンモデル同等以上です。このLUXモデルは、メインアッパーをコアブラック、インナーライニングもコアブラック、インソール表面もコアブラックレザー。ヒールタブとスタンスミス顔エンボスをカーボンブラックで統一。リコンの金文字顔より更に渋く、キマッてます。厚みのあるレザーアッパーソール全周囲にステッチレザーライニング採用品番 : HQ6787色:コアブラック/コアブラック/カーボンこの商品は国内正規品タグも付いています。[発送] 送料無料 喫煙歴、ペット飼育歴無しです。迅速な発送を心がけしております。発送が遅れる場合は、取引連絡にて必ずメッセージいたします。こちらの商品は他のフリマサイトにも出品しております。先に落札された場合そちらが優先いたしますので、他方は突然の出品停止を致します。ご了承ください。他にもスタンスミス天然皮革モデルを出品しておりますので、そちらもご覧ください。ご覧頂きありがとうございます。★ 価値のわかる方、コレクター、マニアの方へ。

