お値下げしました。エルメス HERMESバウンシング Bouncingsize38 レディース レザーシューズカラー···ベージュ2023年S/Sと言われて紹介されました。購入場所:日本国内エルメスにて購入です。購入時期:2023年付属品: 箱、靴を入れる布袋、おリボン担当さんにお披露目するのに履きましたが、似たようなものがあるので綺麗なうちに出品します。状態としては、一度着用したので新品とは異なりますが、皮部分に大きな汚れもなく、かなり綺麗だと思います。沢山お写真載せたのでご覧ください。このカラーは国内完売と聞きましたし、本場ヨーロッパでも特にゴールデンサイズの23.5-24.5cmあたりはすぐに売り切れてしまいました。おそらくもう手に入らないお色、サイズだと思います。レザーなのにとっても軽いですし、厚めのふかふかソールで足がとっても楽です。私があまりにも足が楽だと言ったので、お披露目当日に主人がメンズ買ってました(⌒-⌒; )バウンシングは先細りな気がするので普段24.5cmのスニーカーを履く私は37.5だと、やや小さく感じました。普段からブーツやスニーカーを24.5cmお選びの方の場合は、こちらの38が個人的にはおすすめだと思います。こちらは無言購入不可です。コメントのやりとりの上で購入をお願い致します。プロフィール必読

