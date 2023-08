Paul McCartney Egypt Station Traveller's Edition

全世界3,000セット限定

一般発売されず公式ホームページのみで販売されたエジプト・ステーション・トラヴェラーズ・エディション

新品です。

写真2枚目の大きなダンボール箱に入ってアメリカから届きました。

幸い何のダメージもありません。

写真4枚目以降は公式サイトから。

メーカーインフォメーションより

★スーツケース型ボックスに次のアイテムが収納されています。

○『エジプト・ステーション』初回盤2枚組LP(180g重量盤ブラックLP)

○『エジプト・ステーション』初回盤CD

○『エジプト・ステーション』ブルー・カセット

○『エジプト・ステーション』HDオーディオ(ダウンロード)

○ボーナスLP『エジプト・ステーションII』(180g重量盤ブラックLP)(未発表3曲、2018年のライヴ4曲)

○映像(レア・パフォーマンス)

○ ポール手書きメモのコピー

○ヴィンテージ・スタイルの折り畳み地図

○トラベル・メモラビリア(旅程表、ポストカード、荷物引換券、ファーストクラス座席券)

○ステッカー

○ポール手書きの歌詞コピー入りトラベル・ジャーナル

○ポールが描いた『エジプト・ステーション』リトグラフ2枚(11”x11”)

○ 500ピースのジグソー・パズル、『エジプト・ステーション』

○トランプ

HTG

※尚、この写真には写っていませんがUSBメモリもシークレットで入っているそうです。そこに上記映像が入っているのかもしれません。

※配送は、この箱をビニールまたは模造紙、または宅急便送付可能なサイズギリギリですのでやってみなければわかりませんが可能ならエアキャップでくるんで発送予定です。梱包箱内には緩衝材完備しており米国からの送付にも何ら問題ありませんでした。

#ビートルズ #Beatles

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

