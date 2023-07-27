殿堂 K3 【ほぼ未使用】Keychron Pro RGBバックライト 赤軸 PC周辺機器

数回使用したのみです

純正品 canon カートリッジ 335 3色セット



ブラザー 複合機 MFC L3770CDW 値下げ 現在も時々使用中

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DROP HOLY PANDA X キースイッチ (3 pin) 35個x2箱

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SHARP AQUOS A AC2 2T-C32AC2 新品未使用！

RGBバックライト

サンワダイレクト フィルム 写真スキャナー 高画質 3200dpi 未使用

ホットスワップ対応

美品 SHARP AQUOS 2T-C24AD-B 24インチ 液晶テレビ

赤軸

ミン茶様専用 9個セット



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仕様

【cozy 様】Happy Hacking Keyboard Professi

キー数：84 (75%)

EPSON EP-882AW プリンター

スイッチ： Gateronロープロファイルメカニカルスイッチ

IPad Pro Smart Keyboard Folio 11インチ

スイッチ面 ：北向き

EPSONインクジェット複合機 カラリオ EP-708A ジャンク

マルチメディアキーの数 ：12

SteelSeries Apex Pro TKL(2023)

フレーム素材 ：ABS+アルミフレーム

ドキュメントスキャナー 1500万画素 A3サイズ対応 LEDライト付き

キーキャップ材質 ：ダブルショットPBT

PSPGO用クレードルと配線一式

レイアウト： ANSI

【５個セット】I-O DATA 4TB HDD HDCZ-UT4K-IR

ポーリングレート(有線モード): 1000Hz

【お値下げ】iPad Magic Keyboard 11inch

ポーリングレート(ワイヤレス): 90Hz

ASUS ROG Swift PG27AQN ゲーミングモニター WQHD

Nキーロールオーバー（NKRO）：ワイヤレス・モード、ワイヤード・モードともに対応

新品・未開封 エプソン Colorioインクジェット複合機 PX-404A



BUFFALO HD-PGF4.0U3-GWHA

*QMKは薄型光学式スイッチをサポートしていないため、K3 Proは現在Gateron薄型メカニカルスイッチにのみ対応しています。

Razer Tartarus Pro 左手デバイス



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EPSON 超短焦点プロジェクター EB-685W 美品 ランプ1712H

物理ユニット

【新品•未開封】SanDisk ポータブルSSD 4TB ②

寸法：306 x 116 mm (12.04 x 4.56")

レーザー加工機 高出力10w ♯副業 ♯グッズ作成

重量: 525 g / 1.16 lbs

iPad Pro 11 インチ Magic Keyboard

キーキャップなしの高さ（前面）: 11mm (0.43インチ)

ducky one 3 mini 美品

キーキャップなしの高さ（背面）: 15mm (0.59インチ)

Logicool GオーロラコレクションゲーミングキーボードテンキーレスG713

キーキャップを含む高さ（前面）: 17 mm（0.66インチ）

SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE2 44MM SILVER

キーキャップを含む高さ（背面）: 22 mm（0.86インチ）

SONY ポータブル超単焦点プロジェクター LSPX-P1

タイピングアングル： 0º、 6º、 9º

SHARP MX-23JT- MA CA YA

MCU：超低消費電力ARM Cortex-M4 32ビットSTM32L432（フラッシュ128KB）

Pixel Watch黒心電図可能ピクセルウォッチwifi スタンド他おまけ付き

動作環境： -10～50℃

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

数回使用したのみです発送は土日に行います。仕事が忙しく平日は時間がありません。よろしくお願いいたします。RGBバックライトホットスワップ対応赤軸仕様キー数：84 (75%)スイッチ： Gateronロープロファイルメカニカルスイッチ スイッチ面 ：北向き マルチメディアキーの数 ：12 フレーム素材 ：ABS+アルミフレーム キーキャップ材質 ：ダブルショットPBT レイアウト： ANSI ポーリングレート(有線モード): 1000Hz ポーリングレート(ワイヤレス): 90Hz Nキーロールオーバー（NKRO）：ワイヤレス・モード、ワイヤード・モードともに対応 *QMKは薄型光学式スイッチをサポートしていないため、K3 Proは現在Gateron薄型メカニカルスイッチにのみ対応しています。物理ユニット寸法：306 x 116 mm (12.04 x 4.56") 重量: 525 g / 1.16 lbs キーキャップなしの高さ（前面）: 11mm (0.43インチ) キーキャップなしの高さ（背面）: 15mm (0.59インチ) キーキャップを含む高さ（前面）: 17 mm（0.66インチ） キーキャップを含む高さ（背面）: 22 mm（0.86インチ） タイピングアングル： 0º、 6º、 9º MCU：超低消費電力ARM Cortex-M4 32ビットSTM32L432（フラッシュ128KB） 動作環境： -10～50℃

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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