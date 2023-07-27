殿堂 K3 【ほぼ未使用】Keychron Pro RGBバックライト 赤軸 PC周辺機器

数回使用したのみです
純正品 canon カートリッジ 335 3色セット
ブラザー 複合機 MFC L3770CDW 値下げ 現在も時々使用中
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DROP HOLY PANDA X キースイッチ (3 pin) 35個x2箱
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SHARP AQUOS A AC2 2T-C32AC2 新品未使用！
RGBバックライト
サンワダイレクト フィルム 写真スキャナー 高画質 3200dpi 未使用
ホットスワップ対応
美品 SHARP AQUOS 2T-C24AD-B 24インチ 液晶テレビ
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ミン茶様専用 9個セット
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Game Capture HD60 S ゲームキャプチャー
仕様
【cozy 様】Happy Hacking Keyboard Professi
キー数：84 (75%)
EPSON EP-882AW プリンター
スイッチ： Gateronロープロファイルメカニカルスイッチ
IPad Pro Smart Keyboard Folio 11インチ
スイッチ面 ：北向き
EPSONインクジェット複合機 カラリオ EP-708A ジャンク
マルチメディアキーの数 ：12
SteelSeries Apex Pro TKL(2023)
フレーム素材 ：ABS+アルミフレーム
ドキュメントスキャナー 1500万画素 A3サイズ対応 LEDライト付き
キーキャップ材質 ：ダブルショットPBT
PSPGO用クレードルと配線一式
レイアウト： ANSI
【５個セット】I-O DATA 4TB HDD HDCZ-UT4K-IR
ポーリングレート(有線モード): 1000Hz
【お値下げ】iPad Magic Keyboard 11inch
ポーリングレート(ワイヤレス): 90Hz
ASUS ROG Swift PG27AQN ゲーミングモニター WQHD
Nキーロールオーバー（NKRO）：ワイヤレス・モード、ワイヤード・モードともに対応
新品・未開封 エプソン Colorioインクジェット複合機 PX-404A
BUFFALO HD-PGF4.0U3-GWHA
*QMKは薄型光学式スイッチをサポートしていないため、K3 Proは現在Gateron薄型メカニカルスイッチにのみ対応しています。
Razer Tartarus Pro 左手デバイス
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EPSON 超短焦点プロジェクター EB-685W 美品 ランプ1712H
物理ユニット
【新品•未開封】SanDisk ポータブルSSD 4TB ②
寸法：306 x 116 mm (12.04 x 4.56")
レーザー加工機 高出力10w ♯副業 ♯グッズ作成
重量: 525 g / 1.16 lbs
iPad Pro 11 インチ Magic Keyboard
キーキャップなしの高さ（前面）: 11mm (0.43インチ)
ducky one 3 mini 美品
キーキャップなしの高さ（背面）: 15mm (0.59インチ)
Logicool GオーロラコレクションゲーミングキーボードテンキーレスG713
キーキャップを含む高さ（前面）: 17 mm（0.66インチ）
SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE2 44MM SILVER
キーキャップを含む高さ（背面）: 22 mm（0.86インチ）
SONY ポータブル超単焦点プロジェクター LSPX-P1
タイピングアングル： 0º、 6º、 9º
SHARP MX-23JT- MA CA YA
MCU：超低消費電力ARM Cortex-M4 32ビットSTM32L432（フラッシュ128KB）
Pixel Watch黒心電図可能ピクセルウォッチwifi スタンド他おまけ付き
動作環境： -10～50℃
RICOHトナー P500H
富士XROX DocuPrint C5000d
D-M470
数回使用したのみです発送は土日に行います。仕事が忙しく平日は時間がありません。よろしくお願いいたします。RGBバックライトホットスワップ対応赤軸仕様キー数：84 (75%)スイッチ： Gateronロープロファイルメカニカルスイッチ スイッチ面 ：北向き マルチメディアキーの数 ：12 フレーム素材 ：ABS+アルミフレーム キーキャップ材質 ：ダブルショットPBT レイアウト： ANSI ポーリングレート(有線モード): 1000Hz ポーリングレート(ワイヤレス): 90Hz Nキーロールオーバー（NKRO）：ワイヤレス・モード、ワイヤード・モードともに対応 *QMKは薄型光学式スイッチをサポートしていないため、K3 Proは現在Gateron薄型メカニカルスイッチにのみ対応しています。物理ユニット寸法：306 x 116 mm (12.04 x 4.56") 重量: 525 g / 1.16 lbs キーキャップなしの高さ（前面）: 11mm (0.43インチ) キーキャップなしの高さ（背面）: 15mm (0.59インチ) キーキャップを含む高さ（前面）: 17 mm（0.66インチ） キーキャップを含む高さ（背面）: 22 mm（0.86インチ） タイピングアングル： 0º、 6º、 9º MCU：超低消費電力ARM Cortex-M4 32ビットSTM32L432（フラッシュ128KB） 動作環境： -10～50℃