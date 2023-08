☆お取り置き不可。プロフィール必ずお読みください。

DIESEL カーディガン

☆アパレル・ファッション小物の出品 → #midorifashion

イッセイミヤケプリーツプリーズ ジャケット カーディガン



JILTU ジルチュ カーディガン pink ピンク

【商品名】

toga トーガ 刺繍カーディガン アーカイブス

Balcony and Moon Bed 総レース 七分袖カーディガン レディース

美品 アナイ キカガクエンブロイダリー カーディガン 38



パラスパレス ワンピース ロング フレア 花柄 総柄 藍染め コットン S

【ブランド・メーカー】

NOBLE リボンヤーンニットジャケット

Balcony and Bed バルコニーアンドムーンベッド

☆新品未使用☆hyke リブカーディガン ハイク ニット セーター



JUNYA WATANABE コムデギャルソン カーディガン

【表記サイズ】

美品 CABaN ファインポリエステル ハーフスリーブポケットカーディガン

38

【極美品】Drawing Numbers ベージュ リネン ロングカーデ



川口春奈【MAISON SPECIAL】グラデーションループシャギーニットカーデ

【素材】

FENDI カーディガン シルク 38

コットン 66%

綿レースカーディガン

ナイロン 34%

華佗さま専用



イヴサンローラン 半袖サマージャケット カーディガン ピンク レトロ古着

着丈 約52cm

12 PP13-JA163-32

身幅 平置き片面約42cm

LOLA ME/ローラミー SOFIE カーディガン

肩幅 約36cm

とも様専用458BRILLANTEシフォン素材ドルマンスリーブロングCD(BK)



【ROSETTA GETTY】MIX素材クロシェ グラニースクエア カーディガン

※少々の伸縮性あり。

バーバリー Burberryピュアウール100%丈長めカーディガン ヴィンテージ

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

金子功のカーネーションモチーフニット



オースチンリードカーディガン

【状態】

【カシミヤ100%】ロロピアーナ ニット カーディガン 半袖 高級 羽織り 42

保管中のシワが少々ありますが、目立った汚れやほつれなどのダメージは特に見られません。

muse de deuxieme classe ニットカーディガン ガウンコート



THE SHINZONE ポロワンピース

-------------------------

エムズグレイシー トップス サイズM



【新品】martiniqueマルティニーク パターンニット ボーダーカーディガン

バルコニーアンドベッドの中でもアンティーク調でエレガントなライン Balcony and "Moon" Bed の総レースの七分袖ガーディガンです。

【超美品】Rick Owens カーディガン / BLK



ヒロコ ビス ボレロ

アイボリーとミルクティーベージュの中間くらいの薄めのベージュで、クラシックな雰囲気があります。

CHANEL シャネル カーディガン ニット CC ココマーク

バルコニーアンドベッドのお洋服にときどき見られる、上側の合わせが深く下側が浅い、逆三角形の打ち合わせで、女性らしいデザインです。

みるき 様用 アルページュストーリー 美品 カーディガン



☆極美品☆ フォクシー スクエアカーディガン

薄手なので、ワンピースの下などにブラウスのようにもお使いいただけるかと思います。

美品 SI-HIRAI スーヒライ ノーカラーコート リネン 38(M) 日本製



新品 未使用 ディオール カーディガン Dior

-------------------------

DRAWER ロングカーディガン ニット 羽織 上着 M



アルベロベロ 音符のガーディガン

おまとめ割引もありますので、コメントにてご相談ください。

【新品タグ有】希少 正規品 miumiu ニット カーディガン 赤色 春服

他にもいろいろなお洋服をご用意しております。

45rpm 45R インディゴ カーディガン 藍染カーディガン トップス 羽織り

#midorifashion

Q-pot. ストロベリーフィールド カーディガン



Theory麻レーヨン素材カーディガン



新品 アルベロベロの カーディガン

※ 中古品ですので抵抗のあるかたや新品同様の状態をお求めのかたはご遠慮ください。

FOXEY レーヨンBLEND ロングカーディガン

※検品を行なっておりますが、中古品のため小さい汚れやわずかなダメージなど見落としがある場合がございます。またカメラやブラウザなどにより、実際の色味と異なる場合がございます。あらかじめご了承下さいませ。

プリーツプリーズ PLEATS PLEASE カーディガン

※返品、交換について

ポロカーディガン

中古品のため交換は対応できません。

ozz oneste★涼風ボレロ (黒)

商品画像・説明文をご確認いただき、ご納得いただける方のみご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バルコニーアンドベット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆お取り置き不可。プロフィール必ずお読みください。☆アパレル・ファッション小物の出品 → #midorifashion【商品名】Balcony and Moon Bed 総レース 七分袖カーディガン レディース【ブランド・メーカー】Balcony and Bed バルコニーアンドムーンベッド【表記サイズ】38【素材】コットン 66%ナイロン 34%着丈 約52cm身幅 平置き片面約42cm肩幅 約36cm※少々の伸縮性あり。※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【状態】保管中のシワが少々ありますが、目立った汚れやほつれなどのダメージは特に見られません。-------------------------バルコニーアンドベッドの中でもアンティーク調でエレガントなライン Balcony and "Moon" Bed の総レースの七分袖ガーディガンです。アイボリーとミルクティーベージュの中間くらいの薄めのベージュで、クラシックな雰囲気があります。バルコニーアンドベッドのお洋服にときどき見られる、上側の合わせが深く下側が浅い、逆三角形の打ち合わせで、女性らしいデザインです。薄手なので、ワンピースの下などにブラウスのようにもお使いいただけるかと思います。-------------------------おまとめ割引もありますので、コメントにてご相談ください。他にもいろいろなお洋服をご用意しております。#midorifashion※ 中古品ですので抵抗のあるかたや新品同様の状態をお求めのかたはご遠慮ください。※検品を行なっておりますが、中古品のため小さい汚れやわずかなダメージなど見落としがある場合がございます。またカメラやブラウザなどにより、実際の色味と異なる場合がございます。あらかじめご了承下さいませ。※返品、交換について中古品のため交換は対応できません。商品画像・説明文をご確認いただき、ご納得いただける方のみご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バルコニーアンドベット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品♡ FOXEYロゴ付き シルク カシミヤ ロングカーディガン フォクシーエムズグレーシー♡フレンチスリーブカーディガン&オーダーメイドワンピースグッチ ワッペン付き カーディガン コットン マスタード イエローベージュAlexander McQUEEN デザイントップス新品未使用✨◆PALADINI◆7万 伊 ロングカーディガン マキシ丈 白38タグ付き新品未使用◆iCBヴィスコースカーディガンtheory muse NuageニットカーディガンEric Bompard エリックボンパールRene ルネ お裾フレアー サマーニットメッシュロングカーディガン 34美品 ヨーガンレール カーディガン ボレロ 羽織り 幾何学模様 フリーサイズ