80s old stussyの長袖シャツになります。

黒タグのSサイズですがstussyは作りが大きく、実寸はL〜XL相当の良いサイジングで、長過ぎない着丈に身幅のあるバランスが良いです。

希少なレーヨンボディーでダークカラーの総柄、ややロングポイントの襟にフラップ付きのポケットとデザイン性抜群です。

カラー:総柄

サイズ表記:S(実寸L〜XL程度)

素材:レーヨン

実寸

着丈:67

身幅:60

肩幅:50

袖丈:45

素人寸法ですので誤差にはご了承下さいませ。

コンディションは全体的に使用感が少なく、生地感もしっかりしており、年代を考えても良い状態です。

古着慣れされている方であれば問題なく着用可能かと思います。見落としにはご了承下さいませ。

どうぞ宜しくお願い致します。

stussy

ステューシー

pushead

パスヘッド

powell

パウエル

santa curz

サンタクルーズ

オールドスケート

ビンテージ

old

古着

80s

90s

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

