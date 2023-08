競売 アークテリクス 新品 ガンマLTパンツ Tall S ブラック スラックス

ご覧いただきありがとうございます。

アークテリクス Gamma LT Pants Sサイズ 丈Tall 新品未使用です。

即購入歓迎いたします。

かなり珍しい丈が長いタイプです。

ゆうパケットポストでの発送です。たたみじわが付く可能性がありますがご了承ください。+700円で大きめのダンボールに入れて発送いたします。ご希望の方はコメントください。

現在、オンラインでは完売となっております。

実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。

他にも希少な商品出品中です。

よろしければご覧下さい^ ^

#momocamp

他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。

大変申し訳ございませんがご承知ください。

平置き素人採寸、立体裁断商品ですので

若干の誤差はご容赦ください。

ウエスト平置き寸法40cm(80cm)

股上24cm

股下89cm

検索用

Arcteryx

アークテリクス

Cap

キャップ

帽子

ノーバンキャップ

norvan cap

Sinsolo

Beta AR

ベータ

エーアール

Zeta SL

ゼータ

alpha sl

Alpha sv

アルファ

ゴアテックス

Marmot

ジャケット

マウンテンパーカー

マウンテンジャケット

パタゴニア

Patagonia

The north face

Salomon

ノースフェイス

アウトドア

ゴアテックス

キャンプ

ハイキング

トレイルランニング

トレラン

Pa’lante

Z packs

フェス

山登り

登山

山と道

UL

Palace

ジャケット

Beams

ビームス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

