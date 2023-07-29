【値下げ】 【insta360 x3 本体】新品未使用&SDカード128GB ビデオカメラ

❗️購入に確認は必要ありません❗️

【insta360 x3 本体】新品未使用&SDカード128GB

⭕️早い者勝ちです

CANON A-1 28mm 1:2.8 SIGMA 80-200 1:3.5



美品 パナソニック Panasonic VX985M 4Kデジタルビデオカメラ

保証は2024年4月中旬頃までメーカー保証です。

CASIO EX-FR100YW カシオ アクションカメラ

4月の上旬に購入しましたがGoProをプレゼントして頂き使う機会がなくなりましたので出品します。

RICOH THETA V メタリックグレー

付属品も全て揃っています

GoPro ゴープロ HERO7 Black Limited Edition



【美品】GoPro HERO5 BLACK

開封、動作確認、初期設定のみ。

【美品】SONY ハンディカム デジタルビデオカメラ HDR-CX470(B)

レンズのフィルムは剥がしてあります。

GX680ボディ2台セット R50H様専用

液晶部分のフィルムはそのまま。

GoPro HERO5 BLACK Go pro

ポーチも一度開封しましたが外に持ち出したり撮影などは行っていません。

GoPro HERO 7 本体



DJI Pocket creator combo

傷などはなく開封してありますが未開封品と同等です。

Sony HDR-CX370 フルハイビジョン 64GB内蔵 #3931056

SDカードも未使用品です。

匿名配送 ほぼ新品 GoPro ゴープロ HERO9 トラスコケース



【新品！】GoPro HERO8 BLACK

すり替え防止の為、NC、NRでお願い致します。

ソニー ビデオカメラ HDR-CX680



SONY FDR-AXP35 BC ソニー【動作確認済】#449

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Panasonic HC-V700M すぐ撮れるセット

［スペック（公式ストアより抜粋）］

【おまけ多数】Insta360 X3

絞り：F1.9

Panasonic フルHDデジタルビデオカメラ HC-V480MS＋α

35mm判換算焦点距離：6.7mm

インスタ360 ONE X2

写真解像度：7200万画素 (11968x5984) 1800万画素 (5952x2976)

ゴープロ GoPro HERO11 Black

動画解像度：360度： 5.7K: 5760*2880@30/25/24fps 4K: 3840*1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008*1504@100fps シングルレンズモード： 4K: 3840x2160@30/25/24fps 3.6K: 3584x2016@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24fps 1080P: 1920x1088@60/50/30/25/24fps

ハードディスクムービーカメラ

重量：180g

美品 SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット

サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)：46.0 x 114.0 x 33.1mm

RICOH シータ θ M15 360°カメラ フルセット！

連続録画時間：81分

DJI POKET2 creather combo

最大動画ビットレート：120Mbps

【美品】RICOH THETA SC BLUE

露出値：±4EV

ZOOM Q2n-4K

ISO感度：100-3200

DJI Pocket 2 EXCLUSIVE COMBO

シャッター速度：写真: 1/8000 - 120秒 動画: 1/8000 - フレームレートの逆数

FUJIFILM X-T4 ボディ ブラック レンズセット

ホワイトバランス：2000K - 10000K

【新品】GoPro HERO11 アクセサリー+microSD 128GB付

音声モード：・風切り音低減 ・ステレオ ・指向性強調

DJI OSMO ACTION3 アクションカメラ GoPro

音声ファイル形式：48 kHz, 16bits, AAC

GoPro HERO5 本体 収納ケース

microSDカード：UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。

【箱付き極美品】SONY HDR-CX680 レッド ハンディカム ビデオカメラ

バッテリー容量：1800mAh

美品 GoPro MAX

充電方法：Type-C USB

DJIpocket2 防水ケース

充電時間：90分（5V/3A）

LEICA ライカ M3 ダブルストローク

動作温度：-20℃ 〜 40℃

GoPro hero10 black ジャンク品 MinhMax111様専用



ソニーMiniDVビデオカメラDCR-TRV22K

＃insta360

GW限定価格！！早い者勝ち！HERO5 BLACK

＃アクションカメラ

gopro volta

＃ 本体

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

❗️購入に確認は必要ありません❗️⭕️早い者勝ちです保証は2024年4月中旬頃までメーカー保証です。4月の上旬に購入しましたがGoProをプレゼントして頂き使う機会がなくなりましたので出品します。付属品も全て揃っています開封、動作確認、初期設定のみ。レンズのフィルムは剥がしてあります。液晶部分のフィルムはそのまま。ポーチも一度開封しましたが外に持ち出したり撮影などは行っていません。傷などはなく開封してありますが未開封品と同等です。SDカードも未使用品です。すり替え防止の為、NC、NRでお願い致します。-----------------［スペック（公式ストアより抜粋）］絞り：F1.935mm判換算焦点距離：6.7mm写真解像度：7200万画素 (11968x5984) 1800万画素 (5952x2976)動画解像度：360度： 5.7K: 5760*2880@30/25/24fps 4K: 3840*1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008*1504@100fps シングルレンズモード： 4K: 3840x2160@30/25/24fps 3.6K: 3584x2016@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24fps 1080P: 1920x1088@60/50/30/25/24fps重量：180gサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)：46.0 x 114.0 x 33.1mm連続録画時間：81分最大動画ビットレート：120Mbps露出値：±4EVISO感度：100-3200シャッター速度：写真: 1/8000 - 120秒 動画: 1/8000 - フレームレートの逆数ホワイトバランス：2000K - 10000K音声モード：・風切り音低減 ・ステレオ ・指向性強調音声ファイル形式：48 kHz, 16bits, AACmicroSDカード：UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。バッテリー容量：1800mAh充電方法：Type-C USB充電時間：90分（5V/3A）動作温度：-20℃ 〜 40℃＃insta360＃アクションカメラ＃ 本体

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

DJI MAVIC MINI FLY MORE COMBO マビックミニドローンH063004 ゴープロ ※動作未確認のためジャンク扱い※DJI OSMO ACTION NDフィルターセットシゲキックス様専用SONY HDR-CX670 ハンディカム ビデオカメラ