【値下げ】 【insta360 x3 本体】新品未使用&SDカード128GB ビデオカメラ

❗️購入に確認は必要ありません❗️
【insta360 x3 本体】新品未使用&SDカード128GB
⭕️早い者勝ちです
CANON A-1 28mm 1:2.8 SIGMA 80-200 1:3.5
美品 パナソニック Panasonic VX985M 4Kデジタルビデオカメラ
保証は2024年4月中旬頃までメーカー保証です。
CASIO EX-FR100YW カシオ アクションカメラ
4月の上旬に購入しましたがGoProをプレゼントして頂き使う機会がなくなりましたので出品します。
RICOH THETA V メタリックグレー
付属品も全て揃っています
GoPro ゴープロ HERO7 Black Limited Edition
【美品】GoPro HERO5 BLACK
開封、動作確認、初期設定のみ。
【美品】SONY ハンディカム デジタルビデオカメラ HDR-CX470(B)
レンズのフィルムは剥がしてあります。
GX680ボディ2台セット R50H様専用
液晶部分のフィルムはそのまま。
GoPro HERO5 BLACK Go pro
ポーチも一度開封しましたが外に持ち出したり撮影などは行っていません。
GoPro HERO 7 本体
DJI Pocket creator combo
傷などはなく開封してありますが未開封品と同等です。
Sony HDR-CX370 フルハイビジョン 64GB内蔵 #3931056
SDカードも未使用品です。
匿名配送 ほぼ新品 GoPro ゴープロ HERO9 トラスコケース
【新品！】GoPro HERO8 BLACK
すり替え防止の為、NC、NRでお願い致します。
ソニー ビデオカメラ HDR-CX680
SONY FDR-AXP35 BC ソニー【動作確認済】#449
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Panasonic HC-V700M すぐ撮れるセット
［スペック（公式ストアより抜粋）］
【おまけ多数】Insta360 X3
絞り：F1.9
Panasonic フルHDデジタルビデオカメラ HC-V480MS＋α
35mm判換算焦点距離：6.7mm
インスタ360 ONE X2
写真解像度：7200万画素 (11968x5984) 1800万画素 (5952x2976)
ゴープロ GoPro HERO11 Black
動画解像度：360度： 5.7K: 5760*2880@30/25/24fps 4K: 3840*1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008*1504@100fps シングルレンズモード： 4K: 3840x2160@30/25/24fps 3.6K: 3584x2016@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24fps 1080P: 1920x1088@60/50/30/25/24fps
ハードディスクムービーカメラ
重量：180g
美品 SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット
サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)：46.0 x 114.0 x 33.1mm
RICOH シータ θ M15 360°カメラ フルセット！
連続録画時間：81分
DJI POKET2 creather combo
最大動画ビットレート：120Mbps
【美品】RICOH THETA SC BLUE
露出値：±4EV
ZOOM Q2n-4K
ISO感度：100-3200
DJI Pocket 2 EXCLUSIVE COMBO
シャッター速度：写真: 1/8000 - 120秒 動画: 1/8000 - フレームレートの逆数
FUJIFILM X-T4 ボディ ブラック レンズセット
ホワイトバランス：2000K - 10000K
【新品】GoPro HERO11 アクセサリー+microSD 128GB付
音声モード：・風切り音低減 ・ステレオ ・指向性強調
DJI OSMO ACTION3 アクションカメラ GoPro
音声ファイル形式：48 kHz, 16bits, AAC
GoPro HERO5 本体 収納ケース
microSDカード：UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。
【箱付き極美品】SONY HDR-CX680 レッド ハンディカム ビデオカメラ
バッテリー容量：1800mAh
美品 GoPro MAX
充電方法：Type-C USB
DJIpocket2 防水ケース
充電時間：90分（5V/3A）
LEICA ライカ M3 ダブルストローク
動作温度：-20℃ 〜 40℃
GoPro hero10 black ジャンク品 MinhMax111様専用
ソニーMiniDVビデオカメラDCR-TRV22K
＃insta360
GW限定価格！！早い者勝ち！HERO5 BLACK
＃アクションカメラ
gopro volta
＃ 本体
DJI MAVIC MINI FLY MORE COMBO マビックミニドローン
H063004 ゴープロ ※動作未確認のためジャンク扱い※
DJI OSMO ACTION NDフィルターセット
シゲキックス様専用SONY HDR-CX670 ハンディカム ビデオカメラ
❗️購入に確認は必要ありません❗️⭕️早い者勝ちです保証は2024年4月中旬頃までメーカー保証です。4月の上旬に購入しましたがGoProをプレゼントして頂き使う機会がなくなりましたので出品します。付属品も全て揃っています開封、動作確認、初期設定のみ。レンズのフィルムは剥がしてあります。液晶部分のフィルムはそのまま。ポーチも一度開封しましたが外に持ち出したり撮影などは行っていません。傷などはなく開封してありますが未開封品と同等です。SDカードも未使用品です。すり替え防止の為、NC、NRでお願い致します。-----------------［スペック（公式ストアより抜粋）］絞り：F1.935mm判換算焦点距離：6.7mm写真解像度：7200万画素 (11968x5984) 1800万画素 (5952x2976)動画解像度：360度： 5.7K: 5760*2880@30/25/24fps 4K: 3840*1920@60/50/30/25/24fps 3K: 3008*1504@100fps シングルレンズモード： 4K: 3840x2160@30/25/24fps 3.6K: 3584x2016@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1530@60/50/30/25/24fps 1080P: 1920x1088@60/50/30/25/24fps重量：180gサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)：46.0 x 114.0 x 33.1mm連続録画時間：81分最大動画ビットレート：120Mbps露出値：±4EVISO感度：100-3200シャッター速度：写真: 1/8000 - 120秒 動画: 1/8000 - フレームレートの逆数ホワイトバランス：2000K - 10000K音声モード：・風切り音低減 ・ステレオ ・指向性強調音声ファイル形式：48 kHz, 16bits, AACmicroSDカード：UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。バッテリー容量：1800mAh充電方法：Type-C USB充電時間：90分（5V/3A）動作温度：-20℃ 〜 40℃＃insta360＃アクションカメラ＃ 本体