体型が変わってサイズが合わなくなってしまったので、出品します。

新品未使用 upper hights THE LIPSTICK 24 IRON

5回ほど着用し、右腿前と右後ろポケットに小さなシミがあります。(写真7、8枚目)

Levi's 80's501 ボタン裏刻印555 w27レディース

傷やスレ等のダメージはありません。

27500円アッパーハイツ⭐︎ 別注THE JESSICA 新品 希少サイズ21

購入時の商品タグ付属。

nagonstans コットンワイドパンツ

ホームクリーニング済。

ungridデニム

コンパクトに折りたたんで発送します。

TODAYFUL Nora’s Denim23



【新品】RED CARD TOKYO Anniversary 20th

▼購入価格

ワールドワイドラブ デッドスマイル デニム

28,600円(定価)

poppy あさぎーにょ メニーリボンデニムパンツ



Maison Margiela 5ポケットデニム 36

▼サイズ

Deuxieme Classe ダメージ加工 ゆるデニム

36…Sサイズ相当

stussy OVERDYED BIG OL' JEAN

ウエスト64cm

【EMODA】___SIDE OVER CRASH DENIM___

ヒップ104cm

AGOLDE デニム

パンツ丈104cm

シシクイ デニム 26 百々千晴

股上38.5cm

---yuyu♡様 専用---

股下68cm

Levi's 赤耳 ビッグE 革パッチ、内タグ無し



♡t&m&y♡さん専用おまとめページ·͜· ♡

▼素材

ライ麦ストレッチの桃比女デニム

コットン100%

y/project デニム26



fetico PVCデニム

=============================

45R コバチ比女 加工 バギーデニムパンツ インディゴ 日本製 45rpm

以下、セレクトショップの販売ページより引用↓

ANATOMICA MARILYN1 アナトミカ マリリン1 22~23インチ



ぎん子様 専用✩.*˚

ぺインターパンツのディティールを持たせた、ややワイドな足回りが新しいシルエットのパンツです。

オメカシ omekashi ワイドデニムパンツ

nagonstansらしいカジュアルさに、程よくワイドな幅で抜け感が加わったアイテムです。

値下げ!ストレートデニム ジーンズREDCARD大草直子

鮮やかなカラーも注目の一枚。

フェティコのデニムパンツ

プレーンなデザインのトップスとももちろん相性がよく、使い勝手の良さとおしゃれさを併せ持ったデニムです。

美品ミナペルホネン alwaysテーパードデニムパンツ36



beamsboy orslow レッドライニングデニム 別注

カラー···ブルー

値下げエイティスデニム新品未使用24inch

丈···フルレングス

デニムパンツ 42 DSQUARED2

シルエット···ワイド

滝沢眞規子さん着用 NA-KD デニム

デニム加工···なし

juemi ジュエミ デニム

股上···ハイウエスト

COHINAデニムパンツ XS 新品未使用

季節感···春、夏、秋、冬

ポーラースケートデニム ブラック



スローブイエナ Levi’s デニムパンツ 25インチ

#enfold #nagonstans

【美品】ミナペルホネン always デニムパンツ

#エンフォルド #ナゴンスタンス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンフォルド 商品の状態 やや傷や汚れあり

体型が変わってサイズが合わなくなってしまったので、出品します。5回ほど着用し、右腿前と右後ろポケットに小さなシミがあります。(写真7、8枚目)傷やスレ等のダメージはありません。購入時の商品タグ付属。ホームクリーニング済。コンパクトに折りたたんで発送します。▼購入価格28,600円(定価)▼サイズ36…Sサイズ相当ウエスト64cmヒップ104cmパンツ丈104cm股上38.5cm股下68cm▼素材コットン100%=============================以下、セレクトショップの販売ページより引用↓ぺインターパンツのディティールを持たせた、ややワイドな足回りが新しいシルエットのパンツです。nagonstansらしいカジュアルさに、程よくワイドな幅で抜け感が加わったアイテムです。鮮やかなカラーも注目の一枚。プレーンなデザインのトップスとももちろん相性がよく、使い勝手の良さとおしゃれさを併せ持ったデニムです。カラー···ブルー丈···フルレングスシルエット···ワイドデニム加工···なし股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬#enfold #nagonstans#エンフォルド #ナゴンスタンス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンフォルド 商品の状態 やや傷や汚れあり

Levi's 1950s 701 デニムパンツ ジーンズnudie jeans☆リジットデニムパンツ☆新品未使用☆イタリア製☆24インチDIESEL ディーゼル ジョグデニム ブラック スキニー Belthy W27お値下げ☆Moi perk ワイドデニムパンツmother マザーデニム THE INSIDER CROP STEP FRAYrokh ジーンズ ive ユジンGAS ガス デニムパンツ ウォッシュ サイズW27 L28 ブルー レディース神デニム♡MOUSSY MVS skinny♡mvsスキニー♡mvsデニム♡新品CYAN TOKYO 異素材ヘムシャンプレーデニムワイドパンツ45R デニム ヒッコリー