【メーカー包装済】 patagonia ベターセーターハイブリッドフーディ【未使用】 ブルゾン

入手困難モデル

未使用デッドストック

オーシャンビーチではウェーブの大きさは当てになりませんが、波チェックでさえ体が震える寒さは確実です。そこで、パドリングをはじめるまではベター・セーター・ハイブリッド・フーディで体を温めましょう。身頃はDWR(耐久性撥水)加工済みの丈夫な中厚のオーガニックコットン・ダック・キャンバス製で、袖とフードと袖口と裾は10オンス・ポリエステル100%のベター・セーター・フリースです。隠しスナップ留めストームフラップ付きフロントジッパーを備え、ヒップまでの丈。腐食しないリサイクル可能なプラスチック製のジッパーとジッパープルは湿った環境での耐久性を強化し、フードのドローコードはクライミングロープ風のプルタブを付けました。2つのカーゴ・チェストポケットはカーブを描くフラップとスナップ留めを備え、フリースの裏地を施したハンドウォーマーポケットは横からアクセス可能で、左胸内側にもジッパー式ポケットが付いています。

●アーミーグリーン

●未使用

●値下不可

●即購入禁止

●期間限定出品

☆パタゴニア☆ノースフェイスなどの

希少モデルを多数出品中‼︎

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 未使用に近い

