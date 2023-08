ご覧いただきまして誠にありがとう御座います。

こちらは三代目J SOULBROTHERSの登坂広臣さん、BTSのテテ Vさんが着用していましたCELINEのヒッコリーオーバーオールです。

国内のCELINEの店舗で自身購入の間違いなく本物正規品

こちら既に完売しているモデルになります!

CELINE セリーヌ ストライプ オーバーオール 28 テテ 登坂広臣着

またこちらYouTUBE今市隆二さんもまたこちらを着用されています。

【ブランド名】

CELINE セリーヌ

【商品名】

ヒッコリーオーバーオール

【サイズ表記】

28 日本でいうとSサイズくらいです。

【実寸】

総丈175cm

ウエスト85cm

股下94cm

裾幅25cm

平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

【状態】

汚れなどはありませんし、使用感も少ないです。個人が出品している中古品なのでご理解をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきまして誠にありがとう御座います。こちらは三代目J SOULBROTHERSの登坂広臣さん、BTSのテテ Vさんが着用していましたCELINEのヒッコリーオーバーオールです。国内のCELINEの店舗で自身購入の間違いなく本物正規品こちら既に完売しているモデルになります!またこちらYouTUBE今市隆二さんもまたこちらを着用されています。【ブランド名】CELINE セリーヌ【商品名】ヒッコリーオーバーオール【サイズ表記】28 日本でいうとSサイズくらいです。【実寸】総丈175cm ウエスト85cm 股下94cm 裾幅25cm平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。 【状態】汚れなどはありませんし、使用感も少ないです。個人が出品している中古品なのでご理解をお願い致します。

