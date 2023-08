大切な人へのギフト探し SR《THE 《ポケモンカード》サナ BEST XY》 OF ポケモンカードゲーム

♡ ••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•• ♡

《 商品 》

*ポケモンカード サナ SR THE BEST OF XY

*状態 : 目立った傷や汚れなし ( あくまで素人検品ですが、白かけはなく綺麗な状態だと思います。コレクション品のため、二重スリーブとローダーに入れ防湿庫で保管していました。)

*高騰中のカードなので値上げする可能性もあります。

*多少のお値下げは受け付けておりますので、コメント欄にてお声かけください。

《 注意 》

*即購入可能です。

*お値下げやお取り置きは受け付けておりません。

*あくまで素人保管なので、完璧を求める方や神経質な方ははご遠慮ください。

*コメ逃げはブロック対象となります。お手数ですがご購入なさらない場合でも「検討します」などのコメントをお願い致します。

ポケモンカード ポケカ ポケモンセンター ポケセン サナ sr the best of xy サン ムーン 高額 公式 正規 美品 横線なし 高騰中 旧裏 グッズ

