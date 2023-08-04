人気の 【週末限定値下げ】富士通 タッチパネル付モバイルノートPC Windows11 ノートPC

富士通のノートパソコン LIFEBOOK FMV-UH55/M （FMVU55MR) です。

【Intel i7 11世代相当】2022年製Lenovo V15 Gen2

タッチパネル付きのモバイルノートPCです。

MSIゲーミングノート i9 RTX3080 64GB 2TB+2TB 4K



富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U938/S Windows11 美品

【仕様】

◆ Office搭載◆Dell Latitude7280 i7−7600U

・CPU Intel Core-i5 4200U

Watanabe Shuji 様専用 Office付✨初期設定済✨HP✨パソコン

・ストレージ：SSD 120GB（リカバリー領域あり)

第11世代Core i7搭載 DELL Inspiron15 3511

・メモリ：8GB

Lenovo IdeaPad Ryzen5 メモリ20GB ストレージ1TB

・通信機能：無線LAN(WiFi)、Bluetooth

(KN14) すぐ使用可能: i5-4300M 4世代 SSD

・ポート類：USB2.0x1、USB3.0x2、HDMI出力、SDカードリーダー、

Macbook Air A1466 13inch 2012mid

ヘッドフォンジャック、カメラ、マイク、ステレオスピーカー

Chromebook CM3000DV

・Windows11にアップグレード済み

価格変更しました。富士通パソコン一組限定Fujitsuパソコン４点セット



最新Windows11搭載/新品SSD256GB/WEBカメラ/Office

【付属品】

⭐ラストゲリラセール⭐️高性能・有名⭐️ThinkPad X1 Carbon⭐️

・ACアダプター

GPD Pocket 3 （Pentium N6000 8GB RAM）

・電源ケーブル

【美品】DELL7390爆速SSD512GB i7 大容量16GBパソコンPC

・ワイヤレスマウス Logicool M185(赤＆黒）

贅沢1000GB❗️設定済ノートパソコン✨バッテリー持ち良好⭕️WEBカメラ搭載



②MacBook Pro本体 Retina13 inch (Late 2013)

SSD換装してあり、電源ONからデスクトップまでわずか30秒、またメモリを４GB→８GBに増設していますので、普段の動作もとても速く快適です。

Apple MacBook Air M1 16GB/256GB スペースグレイ



macbook 12 2017 corei7 8gb 256gb

バッテリーは、私が使用しているときは２時間ほどで100%→80％になりました。（公称値は12.1時間）

DELLノートパソコンDVD Windows 11オフィス付き

使用状況でかなり変動するそうなので、あくまでも目安とお考え下さい。

macbook Pro i7 Early 大幅に値下げ。



LENOVO ideapad S540 RYZEN 5 -3550H.

精密機器なので、宅配便(西濃運輸＋保険付き)でお送りいたします。

お洒落VAIO ソニーPCG-51B11N/i5-3337U/SSD/Win11

送料は無料です

美品 / 国産NECノートPC / Core i5 SSD256GB メモリ8G



新品 レノボ ノートパソコン Win11 Office 2021 グレー



特売ThinkPad E540\ i3\爆速SSD 256GB\8G\15.6型



S936 富士通 PC SSD:1TB Webカメラ メモリー:8GB

カラー...ブラック

HP ProBook 430 G2【匿名配送】【らくらくメルカリ便】

CPU種類...Corei5

MacBook Pro 2017 i7 13インチ メモリ16GB SSD512

画面サイズ...13インチ～14.5インチ

【週末限定値下げ】富士通 タッチパネル付モバイルノートPC Windows11

OS...Windows11

NEC Lavie G Office付

メモリ...8GB～16GB未満

☑美品☑10TH☑LTE11ac DELL Latitude 5410 ⑥

SSD容量...128GB～256GB未満

Mac book pro 2016 13インチ16GB SSD256GB

重量...1.0kg～1.5kg未満

Mac Book Pro retina 充電ケーブル付属

画面解像度...WXGA

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 傷や汚れあり

富士通のノートパソコン LIFEBOOK FMV-UH55/M （FMVU55MR) です。タッチパネル付きのモバイルノートPCです。【仕様】・CPU Intel Core-i5 4200U・ストレージ：SSD 120GB（リカバリー領域あり)・メモリ：8GB・通信機能：無線LAN(WiFi)、Bluetooth・ポート類：USB2.0x1、USB3.0x2、HDMI出力、SDカードリーダー、 ヘッドフォンジャック、カメラ、マイク、ステレオスピーカー・Windows11にアップグレード済み【付属品】・ACアダプター・電源ケーブル・ワイヤレスマウス Logicool M185(赤＆黒）SSD換装してあり、電源ONからデスクトップまでわずか30秒、またメモリを４GB→８GBに増設していますので、普段の動作もとても速く快適です。バッテリーは、私が使用しているときは２時間ほどで100%→80％になりました。（公称値は12.1時間）使用状況でかなり変動するそうなので、あくまでも目安とお考え下さい。精密機器なので、宅配便(西濃運輸＋保険付き)でお送りいたします。送料は無料ですカラー...ブラックCPU種類...Corei5画面サイズ...13インチ～14.5インチOS...Windows11メモリ...8GB～16GB未満SSD容量...128GB～256GB未満重量...1.0kg～1.5kg未満画面解像度...WXGA

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 傷や汚れあり

【ZRX専用】MacBook air M1(2020) メモリ8GB【美品】MacBook Air 13inch 最新OS 薄型高速PC オフィス付刺繍ミシンノートパソコンジューキ、ジャノメ、ブラザー Brother, Juki第6世代Core-i7搭載/新品SSD512GB/メモリ8G/高性能LAVIEMacBookPro 13in 2020 3ポーx2 SSD256 i5 8GB