ご覧いただきありがとうございます!!

コメントなし即購入OKです!

※フォロー割引希望の方は購入前にコメントにてお知らせください。割引の詳しいことについてはプロフィールをご覧ください。

■ アイテム

表記はMサイズですが、Lサイズ程の大きさがあります!

今回のコラボはイタリア製のディオール仕様の為、世界的にも生産数が少なく日本でも4店舗のみの少量販売で追加生産は一切なく大変希少な商品です。

この商品は全国大手のリサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です。

■ ブランド

Christian Dior

■ サイズ

表記サイズM

肩幅 45cm

身幅 54cm

袖丈 23cm

着丈 71cm

※素人寸法の為、多少の誤算はご了承ください。

■ カラー/色

白 ホワイト

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。

■ 状態

多少の使用感はありますが、大きく目立った傷や汚れなどなくまだまだ快適にお使いいただけるお品です◎

■ 素材

綿100%

■ 付属品

なし

■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

■ 配送

送料無料!簡易包装にて1日〜2日程度で発送いたします!

【美品・希少】Christian Dior ポロシャツ Air Dior コラボ

管理番号:008930OI 110

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

