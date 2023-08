#MadisonAveステンドグラス ♪一覧はこちらから♪

#MadisonAveステンドグラス ♪一覧はこちらから♪トロント カナダ バカラ エミールガレ ルネラリック ドームナンシー クリストフル メトロポリタン美術館ノートルダム大聖堂キリスト教 教会バラ窓クリスマス モネ印象派ゴッホ フランクロイドライト キンケード スタジオなどお好きな方にもルイス・コンフォート・ティファニー の ステンドグラス エンジェル・オブ・ピース です。Angel of Peace平和の天使グラスマスターズ社によるレプリカ(複製)です。 アメリカ製、 ガラス製、 フレームは金属製です。 フラットなガラスに、 透過性エナメルペインティングで彩色され、 表面に起伏があります。 焼成処理を経ているので、 年月がたっても 色褪せすることはありません。ハンドメイド品です。 うすい紫色・オレンジ色・ピンク色空が染まりゆく夜明けの時刻に、 高い所を指さして導く 天使の姿です。お顔をアップにすると、 凛とした雰囲気が伝わってきます。リムの右下円周部分に、 (C)Glasmasters Made in USAの文字が入っています。 サイズは、 高さ: 24cm、 幅: 18.5cm、 厚さ: 0.5cm です。 ルイス・コンフォート・ティファニー (Louis Comfort Tiffany、 1848年 - 1933年)は、ニューヨークの宝石店ティファニーの創業者の息子、ガラス工芸のデザイン・制作者、 ティファニー・スタジオ(工房)主宰。グラスマスターズ社は、2005年に閉鎖。 近年ブランド名として再興されたものは中国製です。光に透かすと、 とてもきれいな色合いを見せるステンドグラスです。精緻な作りと 存在感・質感があります。吊り下げ用チェーン・フックが付属します。クリスマス マリア様 キリスト教会

