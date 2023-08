人気を誇る King&Prince SWEET アクスタ　キーホルダー　付箋 GARDEN アイドル

King&Prince SWEET GARDEN

King&Prince SWEET GARDEN 2018年 スウィートガーデンにて購入しました。永瀬廉アクスタ、キーホルダー、付箋の3点セット売りです。アクスタ・・・開封しておりますが綺麗な状態です。キーホルダー・・・使用していたため多少の擦れなどございます。付箋・・・新品未使用です。素人保管であるため、外袋などには多少の傷などございます。バラ売り対応出来ません。 #KingandPrince #平野紫耀 #永瀬廉 #髙橋海人 #岸優太 #神宮寺勇太 #岩橋玄樹 #シンデレラガール

