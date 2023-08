即購入OK❁

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

◯Brand/ブランド名

#エムズグレイシー

◯Item/アイテム名

フード付きカットソードレス

ワンピース

◯Size/サイズ

40サイズ

◯Fabric/素材

(タグの画像参照)

◯Color/色

ネイビー

紺色

◯Buy date/購入時期

知人からの譲りもののため、購入時期不明

◯Number of uses/着用回数

知人からの譲りもののため、着用回数不明ですが、美品です。

◯Season/着用季節

春

夏

秋

◯Notes/注意事項

・光の加減などで色合いが異なる場合がございます。

・自宅管理の為、保管の際についてしまったシワや匂い、細かな埃等はご了承ください。

また、同居家族に喫煙者がいますが、室内では喫煙していません。気になる方はご遠慮ください。

・複数回検品しています。しかし、素人なので見落としのある場合がございます。ご了承ください。

・画像や採寸の追加は対応致しかねます。

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムズグレイシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入OK❁୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧◯Brand/ブランド名#エムズグレイシー◯Item/アイテム名フード付きカットソードレスワンピース◯Size/サイズ40サイズ◯Fabric/素材(タグの画像参照)◯Color/色ネイビー紺色◯Buy date/購入時期知人からの譲りもののため、購入時期不明◯Number of uses/着用回数知人からの譲りもののため、着用回数不明ですが、美品です。◯Season/着用季節 春夏秋◯Notes/注意事項・光の加減などで色合いが異なる場合がございます。・自宅管理の為、保管の際についてしまったシワや匂い、細かな埃等はご了承ください。また、同居家族に喫煙者がいますが、室内では喫煙していません。気になる方はご遠慮ください。・複数回検品しています。しかし、素人なので見落としのある場合がございます。ご了承ください。・画像や採寸の追加は対応致しかねます。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

