☆ブレない、上がる、楽に飛ばせる

初心者~アイアンが苦手な方へお勧め!

☆シャフト Diamana 50 for JGR フレックスSR相当

☆2022年4月に新品購入して、5回ラウンドで使用。

使用頻度が少ないため、全体的に状態良好です。

【外観状態】

●画像にてご判断ください。

●通常使用に伴う小さな擦り傷、当たり傷はございますが、プレーに影響を及ぼすような大きな傷、グリップの劣化等はございません。

●グリップの状態は良好です。

※中古品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。

商品の詳しい情報は下記URLをGoogle等に貼り付けご覧になってみてください。

https://shop.golfdigest.co.jp/outlet/f/dmg_0000616065

【商品情報】

■メーカー:BRIDGESTONE ブリヂストン

■モデル: TOUR B JGR

■シャフト:Diamana 50 for JGR

■番手:#6~9i、PW 計5本

■硬さ:SR相当

■グリップ:純正ラバーグリップ(GolfPride製)

■性別/利き腕:男性/右

■メール希望小売価格:99,000円

【ブレないヘッドでやさしく飛ばせる】

■オフセンターでもヘッドがぶれない

ヘッドのトゥ側に重量を配分したHigh MOI Weight設計でJGR史上最高の高慣性モーメント。ミスヒットでもブレずに飛ばせる。

■楽に上がる高弾道アイアン

HF3アイアン対比シャロー設計&大型のポケットキャビティ構造で低重心化を徹底し、楽にボールが上がる。

■高初速で飛ばす飛距離性能

フェースには高強度材のハイパーマレージング鋼450を採用。打点部のフェース下部を薄肉化することで高い飛距離性能を実現。

検索ワード

初心者~中級者

セミアスリート

フレックス

メンズ

ブリヂストン

ブリジストン

BRIDGESTONE GOLF

アイアンセット

クラブセット

ゴルフセット

ぶっ飛び系性別...メンズ

種類...アイアン

利き手...右

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

