レア Type A-2 Mors Ab Alto ミリタリ フライト ジャケット

サイズ M-L

Height (66.5cm) x Width (50cm) x Arm length - top (66cm) x Arm length - bottom (55cm)

コレクション整理のため出品しています。

アンティーク品・ビンテージ品・中古品なので、写真に写ているものはすべてです。

目立った傷や汚れははそれなりありますが、全体的に奇麗な方だと思います。

神経質な方はご遠慮願います。

この機会に如何でしょうか。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バズリクソンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

