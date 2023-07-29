数量は多 JACONO ヤコノ ハンドバッグ イタリア製 ハンドバッグ

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。サイズマチ 約15センチ横 底 約33 上 約23縦 約25 持ち手まで 約44開口 約55代官山にて80000円で購入しました。中古品である事をご理解の上ご購入ください。どうぞ宜しくお願い致します。#レオパード#本革#レオパードバッグ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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