数量は多 JACONO ヤコノ ハンドバッグ イタリア製 ハンドバッグ

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サイズ
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横 底 約33 上 約23
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縦 約25 持ち手まで 約44
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開口 約55
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代官山にて80000円で購入しました。
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中古品である事をご理解の上ご購入ください。
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ご覧いただきありがとうございます。サイズマチ 約15センチ横 底 約33 上 約23縦 約25 持ち手まで 約44開口 約55代官山にて80000円で購入しました。中古品である事をご理解の上ご購入ください。どうぞ宜しくお願い致します。#レオパード#本革#レオパードバッグ