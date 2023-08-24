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★日本の職人技★ 6月末までの、お値下げ！　18金　ネックレス　ブラックダイヤモンド ネックレス

商品の説明

k18 18金　ネックレス　ブラックダイヤモンド
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デパートで32000円で購入、使用は5回くらいです
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商品の情報

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k18 18金　ネックレス　ブラックダイヤモンドブラックダイヤモンドが5粒ついたネックレスK18 の刻印ありますチェーンの長さは40センチ、調節はできませんネックレスのトップは通してあるだけなので外せます重さは2.1グラムデパートで32000円で購入、使用は5回くらいですケースは必要であれば、おつけいたしますお値下げ不可です#ブラックダイヤモンド#ブラックダイヤ#18金ネックレス#18金#k18#ゴールド

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★日本の職人技★ 6月末までの、お値下げ！　18金　ネックレス　ブラックダイヤモンド ネックレス

25分钟前

★日本の職人技★ 6月末までの、お値下げ！　18金　ネックレス　ブラックダイヤモンド ネックレス

¥23,000 ¥12,880

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c7606ab

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c7606ab
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