【激安セール】 pro ［ＧＷ限定］MacBook 2015, 16GB 2.9GHz, i5 ノートPC

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商品の説明
［動画編集］や［Adobe］ソフトを使った作業に使用していました。
macbook air m2 グレー マックブック
購入してから約３年間毎日使用しました。
MacBook Pro 13インチ M1 2020年モデル 256GB 8GB
高スペックでスムーズに作業可能です。
NEC VersaPro UltraLite VK23VG-U
macbook air m2 512/16 8コア
クリエイティブな作業を開始する上で必要なものをセットで販売します。
dynabook T57/43M メモリ拡張、HDD交換済
［バラ売り、値引き不可］
AERO 17 HDR XD-73JP524SP
【レノボ 15.6型】ThinkPad L580 Office付 No.0395
高額な商品のため一通り動作確認を行なっています。
ノートパソコン DELL P24T
万が一の不備に関しては対応させていただきますが評価後の返品はできかねます。
超高性能 ゲーミングノート Core i7 GTX970M SSD Office
ノートパソコン Hp ssd+ hdd i3-6100 カメラ付き オフィス搭載
iPad Air2 SIMフリー バッテリー良好
<詳細スペック>
MacBookPro 13-inch 2018 core i7 512GB
ディスプレイ 13インチ Retina
MacBook Pro 15インチ 2017 i7 #auc234
CPU Intel i5 2.5GHz
美品 Office搭載 DELL Latitude 7290 軽量 SSD256
メモリ 16GB
Surface Go 2 [サーフェス ゴー 2]
SSD 256GB
【Core i5搭載】Lenovo Yoga 720-IKB
JISキーボード
【週末限定値下げ】MacBook 2015 512G
Windows11 FHDパネル 東芝 dynabook RX73/CBP
［特記事項］
［ＧＷ限定］MacBook pro 2015, i5 2.9GHz, 16GB
※外部スピーカーの音割れ（イヤホンを付けた内部スピーカーは正常）
【オススメの1台】Core i7 新品SSD512GB メモリ8GB すぐ使える
※充電交換の指示。（充電器を接続したまま作業していました。）
【2018年製】DellLatitude☘7世代i5☘NVMe新品SSD256
※裏面のネジが一部欠損。
Lavie NS300MBA i3 4GB 16GB SSD 第7世代
【ジャンク品】NEC LaVie Note NEXT PC-NX750LAB
<付属品>
hirocha様専用：HP Pavilion 15-cu1000 HDD-1TB
macbook pro 本体
【値下げ中】 Macbook air 2018 13インチ 128GB
充電器×２（純正と市販品）
HP 15s 6F8T9PA-AAAA Windows11 i7 16 512
箱
富士通 Core i3 メモリ8GB SSD スムーズ動作！ 小型ノートパソコン
外付けHDD（２T）
薄型 ノートパソコン i3 6世代/SSD256/メモリ8GB/office
マジックマウス（電源は点きますがBluetoothの反応が悪い）
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G512L
１３インチパソコンカバー
＜新品未開封＞HUAWEI MateBook E DRC-W38 + キーボード
商品の情報
ブランド
アップル
商品の状態
傷や汚れあり
ドスパラ GALLERIA GCL1650TGF
ゲーミングノート TUF Gaming A15 FA506IH-R7G1650
MACBOOK AIR 2018 core i5
新品SSD搭載❗️大人気SONY VAIO✨カメラ付ノートパソコン⭕️初期設定済
MacBook Air 13インチ 2017モデル
格安・最安値 Apple MacBook Air Early 2015
⭐️5/26まで値下げ中⭐️MacBookPro13インチ2019
Macbook Air 11インチ Early 2014
TOSHIBA Dynabook PT45NGY-SEA 綺麗なノートPC
［動画編集］や［Adobe］ソフトを使った作業に使用していました。購入してから約３年間毎日使用しました。高スペックでスムーズに作業可能です。クリエイティブな作業を開始する上で必要なものをセットで販売します。［バラ売り、値引き不可］高額な商品のため一通り動作確認を行なっています。万が一の不備に関しては対応させていただきますが評価後の返品はできかねます。<詳細スペック>ディスプレイ 13インチ RetinaCPU Intel i5 2.5GHzメモリ 16GBSSD 256GBJISキーボード［特記事項］※外部スピーカーの音割れ（イヤホンを付けた内部スピーカーは正常）※充電交換の指示。（充電器を接続したまま作業していました。）※裏面のネジが一部欠損。<付属品>macbook pro 本体充電器×２（純正と市販品）箱外付けHDD（２T）マジックマウス（電源は点きますがBluetoothの反応が悪い）１３インチパソコンカバー
商品の情報
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アップル
商品の状態
傷や汚れあり
【激安セール】 pro ［ＧＷ限定］MacBook 2015, 16GB 2.9GHz, i5 ノートPC
375
40分钟前
【激安セール】 pro ［ＧＷ限定］MacBook 2015, 16GB 2.9GHz, i5 ノートPC
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26,800
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pro ［ＧＷ限定］MacBook 2015, 16GB 2.9GHz, i5
商品の状態
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
b12eddc5b09f69
1582
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【激安セール】 pro ［ＧＷ限定］MacBook 2015, 16GB 2.9GHz, i5 ノートPC
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