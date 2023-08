Comme des Garçons homme plus Time for magic期のジャケットになります。

気に入ったデザインで2回ほど着用しましたが、サイズが合わず泣く泣く出品させていただきます。

素材はポリ縮になります。

肩幅: 42cm

袖丈: 66cm

身幅: 46cm

着丈: 70cm

カラー···ブラック

アウター形···シングル

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

