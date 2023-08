☆ご覧頂いた皆様へ☆

【商品説明】

【入手困難】【USA製】

【1997年製 コピーライト付】【人気サイズ XL】

LOONY TUNESルーニーテューンズの豪華キャラクターのビッグプリント、キャラクタープリント入りホッケーゲームシャツ、ユニフォーム、ホッケーシャツです。

人気カラーパープル×イエローのバイカラー、XLサイズのビッグサイズ、オーバーサイズになります。

バスケットボール

バッグス・バニー

ダフィー・ダック

ワイリー・コヨーテ

タズマニアン・デビル

◉ブランド : LOONY TUNES

◉ポイント :

魅力は何と言ってもUSA製とフロントのインパクト抜群の人気キャラクターのビッグプリントです。

メンズ サイズなので、古着女子の方も流行りのビッグシルエットでゆるだぼっと着て頂けます。

◉状態 :

古着ですので多少の使用感ございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます(^^)

◉表記サイズ : XL

(下記実寸サイズをご参考にしてください)

◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅:約60(両肩の端から端までの直線の長さ)

身幅:約62(両脇の端から端までの長さ)

袖丈:約25(肩先から袖口先までの直線の長さ)

着丈:約72(後襟の付け根から裾までの直線の長さ)

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

◉カラー : パープル イエロー / 紫 黄

◉素材 : ポリエステル 100%

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

#古着男子

#古着女子

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#90s

#USA古着

#アメリカ古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

