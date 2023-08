【感謝価格】 【新品未使用】にゅ～ず『トリコロール』7周年記念モデル スニーカー

ご覧いただき、ありがとうございます。

新品!未使用!HOGAN ホーガン ラメ入り レザー スニーカー

家族で応募し、重複当選したため出品いたします。

via SANGACIO にゅーず 7周年 27.5cm



Y-3 AJATU COURT LOW ヨウジヤマモトコラボ スニーカー

私は普段23.5センチですが、スニーカーなので大きめサイズで履く方が可愛いと思い24センチになっています。

NIKE エアジョーダン1 レトロハイ ミント 新品

どちらのサイズの方でも履いていただけると思います。

希少 UNITED ARROWS別注 New Balance U9060UAW



ビルケンシュトック モンタナ 35 22.5 ヌバック オイルドレザー ブラック

完売から約6年振りの再販とのことで、青白赤のFRANCEカラーもとても可愛いです。

New Balance MR530AA(BEIGE)

本革シボレザーなので、履き慣らすごとに自分らしい味が出てくるスニーカーだと思います。

gute wahl グーテヴァール グーテバール ミント MINT



【海外限定品】NIKE AIR MORE UPTEMPO (GS)

もともと自分も別のシリーズを持っており、モノが良いので大切に履いています。お値段はしますが、それだけの品質ですので自信を持ってお勧めいたします!

ニューバランス USA製 M1400JWH ホワイト



SALOMON X ULTRA 4 WIDE レディース24センチ

商品が手元にあることを証明するため、お写真を撮る時のみ開封させていただきました。

UGG メッシュ ホワイト スニーカー 8 25cm



ニューバランス452 韓国 24.0cm

≪商品詳細≫

DIOR ディオール D-CONNECT スニーカー 白 24cm

商品:にゅ~ず『トリコロール』7周年記念モデル

PATRICK ペネル・ウォータープルーフ✨38

価格:22,000円(税込)

MaisonMargiela メゾンマルジェラ RetroFit レトロフィット

素材:本革シボレザー

Nike DUNK LUX SP 25cm



エアマックス1 86OG ビッグバブル ウィメンズ 26cm

スニーカー型ローカット

comme des garcons salomon pulsar uk6.5

柄・デザインその他

※momona様専用 adidas SAMBA ADV 24.5cm

履き口紐

24.5cm【美中古品】ナイキ エアマックス90 ウィメンズモデル

カラーホワイト

ナイキ SB ダンク ロー プロ セント パトリック NIKE DUNK LOW

素材本革

プーマ スウェード

カラー···ホワイト

新品❗️New Balance ニューバランス スニーカー ベージュ 23

シーン···カジュアル(普段使い)

にゅYEAR『福袋』 2023ver

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます。家族で応募し、重複当選したため出品いたします。私は普段23.5センチですが、スニーカーなので大きめサイズで履く方が可愛いと思い24センチになっています。どちらのサイズの方でも履いていただけると思います。完売から約6年振りの再販とのことで、青白赤のFRANCEカラーもとても可愛いです。本革シボレザーなので、履き慣らすごとに自分らしい味が出てくるスニーカーだと思います。もともと自分も別のシリーズを持っており、モノが良いので大切に履いています。お値段はしますが、それだけの品質ですので自信を持ってお勧めいたします!商品が手元にあることを証明するため、お写真を撮る時のみ開封させていただきました。≪商品詳細≫商品:にゅ~ず『トリコロール』7周年記念モデル価格:22,000円(税込)素材:本革シボレザースニーカー型ローカット柄・デザインその他履き口紐カラーホワイト素材本革カラー···ホワイトシーン···カジュアル(普段使い)スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

Nike Dunk Low SE Off Noir/Summit White【新品タグ付き】U327EE New Balance 24.5cmアディダス スタンスミス ラックス LUX◇23cm ホワイト×グリーンほぼ新品フェラガモFerragamo レディース ガンチーニ スニーカー 22㎝