ミニボストンバッグの形の2wayショルダーバッグです♪

デニムのパッチワークとジップのデザインがとても特徴的でかわいいバッグです(*^^*)

【定価】

約28,000円

斜めがけショルダー

【カラー】

デニム

【サイズ】

幅 約27cm

高さ 約17cm

マチ 約13cm

【素材】

デニム地×レザー

【状態】

目立った傷や汚れの見られない極美品です♪

角スレ、持ち手の劣化もほぼ見られず、ほとんど使用感の感じられません

あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

ご検討よろしくお願いいたします(^^)

商品の情報 ブランド ディーゼル 商品の状態 未使用に近い

