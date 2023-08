VERMEIL par iena(ヴェルメイユ パー イエナ)の、「シースルーナローカラーポケットSHT」です。

★定価★ 27,500円

カラー グレー

(写真1枚目のモデルさん着用写真の色味が実物に一番近いと思います。撮影した写真はなかなか色味が再現できず申し訳ありません。)

サイズ FREE

着丈約76m、身幅約62cm、肩幅約52cm、袖丈約56cmです。

(多少の誤差はご了承くださいませ)

トリアセテート60% コットン28% ポリエステル12%

着用回数は5回以内程度で、全体的にきれいな状態かと思います。

こちらのシャツは名前にシースルーとありますが、グレーはそこまで透け感ありません。

シンプルに使い易いポケットシャツに、僅かに辛口ディテールを。

細い衿先がほんの少しポインテッドな形は、ボタンを上まで閉じて着こなすと首回りはなんとなくヴィンテージな雰囲気を醸します。

トレンドのシースルーな質感と、ゆとりのある身頃が風をはらんで涼しげな印象に。

ご自宅で手洗い可能なイージーケアも嬉しいポイント。

-----------------------

管理番号 E040 T3

ブラウス

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェルメイユパーイエナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェルメイユパーイエナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

