CONVERSE ONE STAR TK02 HI

タケオ キクチとコンバースがコラボした2002年発売のワンスターハイカットモデルです。

【新品・未使用の超希少品】

未使用品により大きなダメージやソールの減りはありませんが、発売から約20年たつので神経質な方は購入をお控えください。

即購入頂いてOKですが返品には応じられませんので、気になる点がありましたら、購入前にコメントにてお問合せください。

よろしくお願いします。

※自宅にはペットおよび喫煙者はいません

※薄葉紙は一部破れていますので、予めご承知おきください

サイズ:25.5cm(US7)

カラー:グレー×ブラック

箱:あり

■発送

外箱を保護し、メルカリ便にて匿名配送します。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

