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無料配達 CASIOのGショックDW6900カスタム 腕時計(デジタル)

商品の説明

綺麗です。
SONY wena3 Rubber エンドピースコネクタ / ヘッド付き
カラー...グリーン
Apple Watch 6 44mm GPS+Cellular
バンド...ミリタリーバンド
G-SHOCK GLX-6900X in4mation BE
ムーブメント...クォーツ・電池式、取説あり
G-SHOCK/スピード/艶黒/RAVEN/スピード/限定/DW-5600/美品
未使用です。本格的な、OD色で、カッコいいです。艶消しに、なります。渋いです。時計の、スタンドは、あくまでも写真用ですカスタムベゼルとなります。この色おすすめです。戦車模型の、横に、飾ってあった、もので、とても、綺麗です。電池交換してあります。塗装業者に、依頼したものです。1個だけなんで、たいへん貴重です。オンリーワン

カシオG-Shock GMW-B5000GD-1JF

商品の情報

ブランドカシオ
商品の状態新品、未使用

G - SHOCK（ G - ショック ）GW-8900A-7JF

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まるまる様専用
綺麗です。カラー...グリーンバンド...ミリタリーバンドムーブメント...クォーツ・電池式、取説あり未使用です。本格的な、OD色で、カッコいいです。艶消しに、なります。渋いです。時計の、スタンドは、あくまでも写真用ですカスタムベゼルとなります。この色おすすめです。戦車模型の、横に、飾ってあった、もので、とても、綺麗です。電池交換してあります。塗装業者に、依頼したものです。1個だけなんで、たいへん貴重です。オンリーワン

商品の情報

ブランドカシオ
商品の状態新品、未使用

無料配達 CASIOのGショックDW6900カスタム 腕時計(デジタル)

9分钟前

無料配達 CASIOのGショックDW6900カスタム 腕時計(デジタル)

¥12,300 ¥10,455

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