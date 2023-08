人気新品 UNDERCOVER yohji y-3 sacai yamamoto ベスト/ジレ

UNDERCOVER

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UNDERCOVERこれからの季節に着回しも効くステキな希少アイテムです!手の込んだ作り、縫製になっておりいます*\(^o^)/*ポケット、裏の花柄生地など非常に素晴らしく、コレクターの方やこの時期のものを探している方にたまらない作品かと思います。ボタンが無いトコもありますが充分着回せます(^o^)シンプルに手持ちのカットソーやTシャツに合わせてもカッコいいかと思います。レディースのSサイズですが、この時期のものはかなりオーバーサイズに作られており、痩せ型の男性なら着用できるかと思います。気持ちの良いスムーズな取り引きを心掛けています!できるだけ早く返信、発送いたします!よろしくお願いいたします!( •⌄• )⸝マルタンマルジェラクロムハーツ UNDER COVER Maison Martin Margiela マルジェラTakahiro Miyashita the soloist ソロイスト Issey Miyake イッセイミヤケ Jean Paul Gaultier comme des garçons homme plusYohli Yamamoto ヨウジヤマモト Y's ワイズ Ground YY-3 ワイスリー LIMI feu リミフゥCOMME des GARCONS コムデギャルソンコムコムtricot トリコnoir kei ninomiyaISSEY MIYAKE イッセイミヤケ sacai サカイANN DEMEULEMEESTER アンドゥムルメステール Maison Margiela メゾンマルジェラ MM6ARTS&SCIENCE MARNIrafsimons numbernine archive helmutlang ラフシモンズ ナンバーナイン アーカイブ ヘルムートラング scab期 魔女期 T期 宗教期 テロ期 消費者期 riotriotirot クロムハーツ、dolce&gabbana、rickowense、リックオウエンス 藤原ヒロシ などがお好きな方にオススメです。

