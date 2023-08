格安人気 90s 激レア　【両面刺繍】ナイキ ジョーダン ゲームシャツ ユニフォーム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

『商品説明』

●ブランド: NIKE ナイキ JORDAN ジョーダン

●サイズ:タグ表記 【XLサイズ】

→着丈:82cm 身幅:71cm 袖丈:52cm

※若干の誤差はご了承ください。

●状態:【Aランク】

S →新品、未使用

A →ダメージや使用感がほぼない商品

B →多少使用感のある商品

C →使用感があり、多少ダメージがある商品

D →使用感があり、大きなダメージがある

激レアNIKE ナイキ JORDAN ジョーダン

90s 23 両面刺繍 刺繍ロゴ ゲームシャツ ユニフォーム

素材はポリエステル100%になります。

色味も人気のREDベースです。

中々出回っていない商品ですのでお見逃しなく!

複数枚写真載せていますので画像にてご確認下さい。

あくまで古着の為、ご理解頂ける方のみご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

