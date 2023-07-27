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古典 婚約指輪 エンゲージリング 鑑定書付き リング

商品の説明

✴︎彫刻…なし
『品質保証』小蛮腰1カラットダイヤリングPT 950プラチナ結婚指輪

希少TIFFANY&Co. ティファニー ローズクォーツ ボールリング
✴︎付属品…鑑定書、リングケース
高級ジュエリー 豪華！エメラルド　大ぶり　太幅　リング　pt900 ダイヤモンド

『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 新制品646
　カット形状…ROUND BRILLIANT CUT
セルジュトラヴァル*3連リング*指輪*
　寸法…3.77−3.79×2.33MM
ブラックパールダイヤプラチナリング♯11　ピンクストーンシルバーリング♯12
　重量…0.204ct
18金 K18 メレ付きデザインリング レディース 1.1g 12号 X914
　カラーの等級…G
ティファニー Tツーナローリング #50 10号 指輪 T ダイヤ ダイア PG
　クラリティ…VS-1
可憐で美しい！ヴァンドーム青山 Pt900 ダイヤリング 3.09g M863
　カットの等級…EXCELLENT
再値下げ【STAR JEWELRY】K10　2016年クリスマス限定セットリング

★磨き済★Tiffany ティファニー　トリニティ　3連　リング　指輪
実際に使用して出掛けたりしていないので美品ですが、箱から出したり触ったりはしている為、その際に付いた傷等ある場合がございます為、神経質な方はショップにてお求め下さい。
PETIT CD リング

更にお値下げしました。k18 トルマリン　ダイヤ　リング
リングケースが不要な場合は、
COCOSHNIK k10 YG ダイヤモンドウェーブ ハーフエタニティリング
リングのみ傷つかない様に包装し発送致します。
専用　ティファニー　ナローリング　12.5号　美品です(*^^*)

ブシュロン
定価は約20万程です。
カルティエ　エリプスリング
サイズ11号
専用になります、　サイズ　内文字入れ　購入後　二週間　お時間をください。

天然アレキサンドライト ブラジル産 天然ダイヤモンド 鑑別書付き
#I-PRIMO
KaY様専用☆De Beers デビアス☆k18PGフルエタニティダイヤリング
#エクセルコダイヤモンド
シャネル　CHANEL COCO CHANEL カメリア　5 シルバー925
#ビジュピコ
ブシュロン BOUCHERON ファセット リング
#銀座ダイヤモンドシライシ
うさぎ様専用2 ブルガリ　スピガ　リング
#プラチナ
専用JE176★高級 大粒ダイヤモンド1.128ct プラチナ リング 鑑別付
#リング
ホノママ様ご専用
#指輪

K10 リング 指輪 アガット 7号 agete

商品の情報

商品の状態新品、未使用

k18 ピンクトルマリン　捻り梅 リング 指輪 約13号

TIFFANY&CO. ティファニー リボンリング 925&750 リボン

【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン　リング　シルバーS 1本

【新品仕上げ済】ヴァンクリーフ&アーペル ダイヤリング エステル【11994】
✴︎彫刻…なし✴︎付属品…鑑定書、リングケース　カット形状…ROUND BRILLIANT CUT　寸法…3.77−3.79×2.33MM　重量…0.204ct　カラーの等級…G　クラリティ…VS-1　カットの等級…EXCELLENT実際に使用して出掛けたりしていないので美品ですが、箱から出したり触ったりはしている為、その際に付いた傷等ある場合がございます為、神経質な方はショップにてお求め下さい。リングケースが不要な場合は、リングのみ傷つかない様に包装し発送致します。定価は約20万程です。サイズ11号#I-PRIMO#エクセルコダイヤモンド#ビジュピコ#銀座ダイヤモンドシライシ#プラチナ#リング#指輪

商品の情報

商品の状態新品、未使用

古典 婚約指輪 エンゲージリング 鑑定書付き リング

46分钟前

古典 婚約指輪 エンゲージリング 鑑定書付き リング

¥74,800 ¥39,644

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7011475ff85b68

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コメント (7)

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