古典 婚約指輪 エンゲージリング 鑑定書付き リング

✴︎彫刻…なし
『品質保証』小蛮腰1カラットダイヤリングPT 950プラチナ結婚指輪
希少TIFFANY&Co. ティファニー ローズクォーツ ボールリング
✴︎付属品…鑑定書、リングケース
高級ジュエリー 豪華！エメラルド 大ぶり 太幅 リング pt900 ダイヤモンド
『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 新制品646
カット形状…ROUND BRILLIANT CUT
セルジュトラヴァル*3連リング*指輪*
寸法…3.77−3.79×2.33MM
ブラックパールダイヤプラチナリング♯11 ピンクストーンシルバーリング♯12
重量…0.204ct
18金 K18 メレ付きデザインリング レディース 1.1g 12号 X914
カラーの等級…G
ティファニー Tツーナローリング #50 10号 指輪 T ダイヤ ダイア PG
クラリティ…VS-1
可憐で美しい！ヴァンドーム青山 Pt900 ダイヤリング 3.09g M863
カットの等級…EXCELLENT
再値下げ【STAR JEWELRY】K10 2016年クリスマス限定セットリング
★磨き済★Tiffany ティファニー トリニティ 3連 リング 指輪
実際に使用して出掛けたりしていないので美品ですが、箱から出したり触ったりはしている為、その際に付いた傷等ある場合がございます為、神経質な方はショップにてお求め下さい。
PETIT CD リング
更にお値下げしました。k18 トルマリン ダイヤ リング
リングケースが不要な場合は、
COCOSHNIK k10 YG ダイヤモンドウェーブ ハーフエタニティリング
リングのみ傷つかない様に包装し発送致します。
専用 ティファニー ナローリング 12.5号 美品です(*^^*)
ブシュロン
定価は約20万程です。
カルティエ エリプスリング
サイズ11号
専用になります、 サイズ 内文字入れ 購入後 二週間 お時間をください。
天然アレキサンドライト ブラジル産 天然ダイヤモンド 鑑別書付き
#I-PRIMO
KaY様専用☆De Beers デビアス☆k18PGフルエタニティダイヤリング
#エクセルコダイヤモンド
シャネル CHANEL COCO CHANEL カメリア 5 シルバー925
#ビジュピコ
ブシュロン BOUCHERON ファセット リング
#銀座ダイヤモンドシライシ
うさぎ様専用2 ブルガリ スピガ リング
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専用JE176★高級 大粒ダイヤモンド1.128ct プラチナ リング 鑑別付
#リング
ホノママ様ご専用
#指輪
K10 リング 指輪 アガット 7号 agete
k18 ピンクトルマリン 捻り梅 リング 指輪 約13号
TIFFANY&CO. ティファニー リボンリング 925&750 リボン
【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン リング シルバーS 1本
【新品仕上げ済】ヴァンクリーフ&アーペル ダイヤリング エステル【11994】
✴︎彫刻…なし✴︎付属品…鑑定書、リングケース カット形状…ROUND BRILLIANT CUT 寸法…3.77−3.79×2.33MM 重量…0.204ct カラーの等級…G クラリティ…VS-1 カットの等級…EXCELLENT実際に使用して出掛けたりしていないので美品ですが、箱から出したり触ったりはしている為、その際に付いた傷等ある場合がございます為、神経質な方はショップにてお求め下さい。リングケースが不要な場合は、リングのみ傷つかない様に包装し発送致します。定価は約20万程です。サイズ11号#I-PRIMO#エクセルコダイヤモンド#ビジュピコ#銀座ダイヤモンドシライシ#プラチナ#リング#指輪