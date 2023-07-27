古典 婚約指輪 エンゲージリング 鑑定書付き リング

✴︎彫刻…なし

『品質保証』小蛮腰1カラットダイヤリングPT 950プラチナ結婚指輪



希少TIFFANY&Co. ティファニー ローズクォーツ ボールリング

✴︎付属品…鑑定書、リングケース

高級ジュエリー 豪華！エメラルド 大ぶり 太幅 リング pt900 ダイヤモンド



『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 新制品646

カット形状…ROUND BRILLIANT CUT

セルジュトラヴァル*3連リング*指輪*

寸法…3.77−3.79×2.33MM

ブラックパールダイヤプラチナリング♯11 ピンクストーンシルバーリング♯12

重量…0.204ct

18金 K18 メレ付きデザインリング レディース 1.1g 12号 X914

カラーの等級…G

ティファニー Tツーナローリング #50 10号 指輪 T ダイヤ ダイア PG

クラリティ…VS-1

可憐で美しい！ヴァンドーム青山 Pt900 ダイヤリング 3.09g M863

カットの等級…EXCELLENT

再値下げ【STAR JEWELRY】K10 2016年クリスマス限定セットリング



★磨き済★Tiffany ティファニー トリニティ 3連 リング 指輪

実際に使用して出掛けたりしていないので美品ですが、箱から出したり触ったりはしている為、その際に付いた傷等ある場合がございます為、神経質な方はショップにてお求め下さい。

PETIT CD リング



更にお値下げしました。k18 トルマリン ダイヤ リング

リングケースが不要な場合は、

COCOSHNIK k10 YG ダイヤモンドウェーブ ハーフエタニティリング

リングのみ傷つかない様に包装し発送致します。

専用 ティファニー ナローリング 12.5号 美品です(*^^*)



ブシュロン

定価は約20万程です。

カルティエ エリプスリング

サイズ11号

専用になります、 サイズ 内文字入れ 購入後 二週間 お時間をください。



天然アレキサンドライト ブラジル産 天然ダイヤモンド 鑑別書付き

#I-PRIMO

KaY様専用☆De Beers デビアス☆k18PGフルエタニティダイヤリング

#エクセルコダイヤモンド

シャネル CHANEL COCO CHANEL カメリア 5 シルバー925

#ビジュピコ

ブシュロン BOUCHERON ファセット リング

#銀座ダイヤモンドシライシ

うさぎ様専用2 ブルガリ スピガ リング

#プラチナ

専用JE176★高級 大粒ダイヤモンド1.128ct プラチナ リング 鑑別付

#リング

ホノママ様ご専用

#指輪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

✴︎彫刻…なし✴︎付属品…鑑定書、リングケース カット形状…ROUND BRILLIANT CUT 寸法…3.77−3.79×2.33MM 重量…0.204ct カラーの等級…G クラリティ…VS-1 カットの等級…EXCELLENT実際に使用して出掛けたりしていないので美品ですが、箱から出したり触ったりはしている為、その際に付いた傷等ある場合がございます為、神経質な方はショップにてお求め下さい。リングケースが不要な場合は、リングのみ傷つかない様に包装し発送致します。定価は約20万程です。サイズ11号#I-PRIMO#エクセルコダイヤモンド#ビジュピコ#銀座ダイヤモンドシライシ#プラチナ#リング#指輪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

K10 リング 指輪 アガット 7号 agetek18 ピンクトルマリン 捻り梅 リング 指輪 約13号TIFFANY&CO. ティファニー リボンリング 925&750 リボン【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン リング シルバーS 1本【新品仕上げ済】ヴァンクリーフ&アーペル ダイヤリング エステル【11994】