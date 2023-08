【SALE／60%OFF】 YEEZY BOOST 350 V2 / イージーブースト350 V2 オニキス スニーカー

商品をご覧頂き誠にありがとうございます!

商品名] YEEZY BOOST 350 V2

[商品型番] HQ4540

[カラー] ONYX/ONYX/ONYX

[サイズ] 27.0cm

個人情報を切り取った納品書をお付け致します。

すり替え防止の為、お買い上げ後の返品、返金は一切お受けできません。

ご了承の上、ご購入の程よろしくお願い致します。

#adidas

#YEEZY

#adidasYeezyBoost350V2Onyx

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

