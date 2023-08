80s US.NAVY USN

U.S.NAVYのユーティリティーパンツです。

USEDのため使用感があります。

80s US.NAVY USN ユーティリティーパンツ ネイビー

所々目立たない程度の細かな汚れがありますが

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆

カーハート、マルジェラ、ジャケット、バブアー、army、us、RRL、ビームス、軍物、コモリ、軍パン、ミリタリー、希少、ワーク、ワイドパンツ、デニム、ラルフローレン、アナトミカ、ユーロ、エルエルビーン 好きな方にオススメです☆

●サイズ

ウエスト 40㎝

総丈 97㎝

股上 30㎝

股下 68㎝

もも幅 30㎝

裾幅 23㎝

近くで写真を撮ると

明るく映ってしまいます…

実際はパープルに近いネイビーカラーです。

―ご購入前にー

基本的に室内照明+撮影用の照明を当てているため多少明るいカラーは暗めに、暗いカラーは明るめに写ってしまうこともあります。明らかに違いがある場合は記載しております。

サイズは各ブランドメーカーのサイズで設定しております。サイズ表記のないものは、当方でだいたいのサイズ設定をしております。そのため、寸法を必ずご確認くださいませ。

ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。

商品は全て自宅保管になりますので、商品写真にはなかったたたみジワや古着特有の匂い(保管臭)などあるかもしれません。

何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

↓

#古着屋

#ビンテージ

#スーツ

素材···コットン、菅田将暉

シルエット···ワイド

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

