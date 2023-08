◎発見!超希少!未使用!1点のみ!ビンテージ デッドストック!VIOLENTGRIND バイオレントグラインド 90s' ビンテージ ホワイト パーカー!

L位(サイズタグなし)

*実寸を参考にしてください。

【実寸】

肩幅:約52cm

身幅:約54cm

袖丈:約60cm

着丈:約64cm

誤差はご了承ください。

【状態】

未使用!汚れシミ部分ございます!

★90年代のビンテージ品デッドストック完全コレクターズアイテムです、色焼け汚れシミ等があります!

ビンテージ品お取引に慣れていない方、新品完品をお求めの方はご入札をお控えください。

【お取引について】

状態の確認をして出品しておりますが、記載しきれないような

細かな汚れやキズがある可能性があります。

返品対応致しかねますので、

予めご考慮していただける方のみご入札をお願い致します。

お荷物の発送は簡易包装になります。

※商品の到着確認後は必ず受取り連絡をお願い致します。

どうぞ宜しくお願いいたします。

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー

ポケット...あり

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

