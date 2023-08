LOGOS ロゴス難燃BRICK・丸洗い長いモノOKキャリー荷車 カートの出品です。

新品未開封品です。

箱には多少傷等あります。

新品未開封品ですので中は確認していません。

何か不備等ありましたらメーカーにお問い合わせ下さい。

発送は箱にプチプチを巻いてストレッチテープにて発送致します。

全てに対して納得頂いた方のみのご購入をお願い致します。

【HP引用】

詳細スペック

総重量:(約)9.0kg

サイズ:(約)長さ85/112×幅54×高さ55cm

荷室サイズ:(約)縦50×横80×深さ30cm

ハンドル長:(約)90cm

容量:(約)88L

収納サイズ:(約)縦54×横74×高さ20cm

耐荷重:(約)100kg

主素材:

[フレーム]スチール

[生地]ポリエステル(PVCコーティング)

[底板]MDF

[車輪]PVC

性能/特長:

・長いモノも運べるキャリー

・生地を取り外して丸洗い可能

※荷室サイズと容量は、荷室後部を閉じた状態の数値です。

※容量表記は目安です。

※耐荷重表記は静止荷重による目安です。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

※写真は実際の形状、サイズ、

#LOGOS

#ロゴス

#アウトドア

#キャリー

#キャンプ

#テント

商品の情報 ブランド ロゴス 商品の状態 新品、未使用

