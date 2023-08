品質が完璧 Acka acka arm slit one piece beige ロングワンピース

似合わなかったため、泣く泣くお譲りします。

一度着用済みです。

畳んでの発送になりますのでシワがあります。

※即購入可能

以下、公式サイトより引用

——————————————-

[ Acka original item ]

マトラッセ柄に高級感ある光沢感で

大人上品な印象のワンピースが登場!

シルエットが可愛く、

着痩せ効果もあるデザインです。

2WAY BOLERO ONE PIECE

袖のスリットが入っており

スリットから腕を出す

トレンド感のある着方も出来ます。

※ ゴールド金具の端の丸部分を回していただくと、

取り外しが可能です。

洗濯の際は、胸元のゴールドの金具を

お取りいただくよう宜しくお願い致します。

また金具部分の締め具合が緩いままですと、

外れてしまう可能性がございます。

取り外しする際、お気をつけ下さい。

■point

長めの袖になっており

手首に溜まるくっしゅっとしたデザインがポイントに!

■coordinate

レースやシアーのトップスと

合わせたコーディネートも

お楽しみ頂けます。

■着用詳細

透け感なし

伸縮性なし

裏地 あり

光沢感ややあり

生地の厚さ普通

ポケット あり

■アイテム詳細

着用カラーbeige

デザイン original

表地 ポリエステル58%

アセテート41%

ポリウレタン1%

裏地 ポリエステル100%

洗濯方法 手洗い/クリーニング

■サイズ詳細

【サイズ1】

着丈 126cm

後身丈 129.8cm

バスト 105.7cm

ウエスト 72.3cm

肩幅 48.2cm

袖丈 77.5cm

袖スリット長 13.5cm

袖口 22cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

似合わなかったため、泣く泣くお譲りします。一度着用済みです。畳んでの発送になりますのでシワがあります。※即購入可能以下、公式サイトより引用——————————————-[ Acka original item ]マトラッセ柄に高級感ある光沢感で大人上品な印象のワンピースが登場!シルエットが可愛く、着痩せ効果もあるデザインです。袖のスリットが入っておりスリットから腕を出すトレンド感のある着方も出来ます。※ ゴールド金具の端の丸部分を回していただくと、取り外しが可能です。洗濯の際は、胸元のゴールドの金具をお取りいただくよう宜しくお願い致します。また金具部分の締め具合が緩いままですと、外れてしまう可能性がございます。取り外しする際、お気をつけ下さい。■point長めの袖になっており手首に溜まるくっしゅっとしたデザインがポイントに!■coordinateレースやシアーのトップスと合わせたコーディネートもお楽しみ頂けます。■着用詳細透け感なし伸縮性なし裏地 あり光沢感ややあり生地の厚さ普通ポケット あり■アイテム詳細 着用カラーbeige デザイン original表地 ポリエステル58% アセテート41% ポリウレタン1% 裏地 ポリエステル100% 洗濯方法 手洗い/クリーニング■サイズ詳細【サイズ1】着丈 126cm後身丈 129.8cmバスト 105.7cmウエスト 72.3cm肩幅 48.2cm袖丈 77.5cm袖スリット長 13.5cm袖口 22cm

