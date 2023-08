【ラッピング不可】 EMIN＆PAUL✨️ボリュームスリーブ マキシ丈ロングシャツワンピースドレス ロングワンピース

【EMIN&PAUL/エミンアンドポール】

Acka puff sleeve flare dress ホワイト

ロンドンブランド。

【美品】CELFORD サマーニットロングワンピース グリーン リボンタイ 38

シンプルな中にデザインを加え、かっこいいスタイルを実現してくれます。

MERLETTE マーレット Paradis カーキ パラディス ワンピース



複数購入割引⭐merchan様 美品ヌキテパ ノースリーブ ロングワンピース

パッと目を惹く鮮やかなオレンジが素敵なロングマキシ丈シャツワンピース♡

【希少】80s ISSEY MIYAKE vintage デニムセットアップ

袖にボリュームがありゆったりしたフォルムで近年流行のデザインです( *´꒳`*)

昭和レトロリーフ柄ロングワンピース総柄プリーツグリーン古着



バーバリーロンドン リネンチェック ノースリーブワンピース ロング 40 ベルト

。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。.。:+*

【新品タグ付き】LAGUNAMOON ロングワンピース レース マーメイド S



ボーダーズアットバルコニー ♡オフショルダーワンピース



美品 ダイアグラム Aライン デニムラップワンピース 青 36

✩.*˚素材

新品タグ付 アメスリマキシ丈ワンピース 黒 M Mila Owen



ジャーナルスタンダードラックス デシンフラワーampleプルワンピース 新品

画像のタグをご覧ください

美品 グレースコンチネンタル 2022AW ブラック チェーンembワンピース



【試着のみ】FRAY I.D ビスコースプリントカシュクールワンピース



【希少】 vintage ヴィンテージ フリルワンピース フリルドレス 紫色 蝶

✩.*˚サイズ

インド ロングワンピース ミラーワーク ハンドメイド



Yuki_holoholo 様専用!横取り禁止です カシュクールワンピース

free

2WAY BOLERO ONE PIECE



LOULOU WILLLOUGHBY レーストリミング長袖ワンピース

着丈:130cm

toga × h&m 花柄半袖ワンピース

ゆき丈:66cm

AKTE ロングワンピース BLACK×GREEN ※田中みな実さん着用

裾幅:105cm

【完売商品】ダーリッチ パイピングオフショルワンピース



MARIHA 海の月影のドレス ロングワンピース サイズ36

✩.*˚状態

極美品★ティッカ SOMELOS ロングシャツワンピース グリーンストライプ



ameriワンピース bkd033

目立つダメージ等なく良好なコンディションです❁⃘*.゜

古布襤褸リメイク移動ポケット付き大漁旗の刺し子ワンピース



【美品人気定番】グローブ⭐︎デニムスカート ロング丈ワンピ 歩くたび揺れるレー…

。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。.。:+*

l'or ロル ロングワンピース Mermaid Pleats Dress



haengnae tamago dress ワンピース

複数購入の方には、積極的にお値下げ対応しています!

machatt マチャット バイカラーステッチロングドレス ワンピース

ぜひ

エルケイ ライトブルー ロングドレス

#MarrySHOP

新品【ne Quittez pas】ヌキテパ ドットプリントワンピース ネミカ

でご覧ください(ᐡᴗ ̫ ᴗᐡ)

最終値下げ★セルフポートレイト ワンピース

そうでない方にも、お値下げ相談応じていますので、お気軽にご連絡ください( *´꒳`*)

Baserange ベースレンジワンピース



サマンサモスモス【kazumi×SamansaMos2】キャミワンピース



【再値下中】Lipsy ブラック ワンピース

✧︎即購入大歓迎♬.*゜

美品 CABaN ソフトべロア ストラップワンピース ブラック S

メルカリのルール上、質問や値下げ等のコメントのやりとりをしていても1番先に購入ボタンを押した方が購入者様になります

花柄ワンピース



Audrey and John Wad 潮田あかり サーマルロングワンピース

✧︎衣類はサイズ表記と平置き実寸サイズを説明文に載せています

★着物リメイク 浴衣リメイク ロングワンピース 雪花絞り ボレロ付き

ブランドによって同じサイズでも小さめ大きめ等ありますので、お手持ちのものと実寸サイズを比べて頂くのが1番良いかと思います

Acka acka arm slit one piece beige



CHIPI.様専用

✧︎基本は中古品になりますので汚れやダメージ等あれば記載しております

新品♡23区 大きいサイズ 46 ニットワンピース 半袖 伸縮性

新品未使用品含め、店舗でのお買い物とは違うあくまでも素人検品ですので見落としなどあるかもしれない事ご了承ください

☆ 専用出品☆



かいな様用 3点おまとめ ローラアシュレイ ロングワンピース

✧︎梱包はリサイクル品を利用する時もあり、基本簡易包装になります

nest robe ネストローブ ワンピース サイドスリット

小さく折り畳んで梱包することも多いため、畳みジワなどあると思いますがご了承ください

yuni キュプラコットンワンピース



FRAY I.D オーガンジー刺繍ワンピース ライトブルー

✧︎説明文に状態は記入していますがあくまで主観になりますので画像でご自身で判断頂き、不明な点はご購入前に質問してください

snidel メローデザインワンピース 黒



Ameri UNDRESSED AMELIA INK ART DRESS 新品

✧︎ ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがあります

オフショルダーワンピース akte アクテ



大人気 ダブルドット柄レイヤードワンピース9

A-

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【EMIN&PAUL/エミンアンドポール】ロンドンブランド。シンプルな中にデザインを加え、かっこいいスタイルを実現してくれます。パッと目を惹く鮮やかなオレンジが素敵なロングマキシ丈シャツワンピース♡袖にボリュームがありゆったりしたフォルムで近年流行のデザインです( *´꒳`*)。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。.。:+* ✩.*˚素材画像のタグをご覧ください✩.*˚サイズ free 着丈:130cm ゆき丈:66cm 裾幅:105cm ✩.*˚状態 目立つダメージ等なく良好なコンディションです❁⃘*.゜。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。:+* ゜ ゜゜ *+:。.。.。:+* 複数購入の方には、積極的にお値下げ対応しています!ぜひ#MarrySHOPでご覧ください(ᐡᴗ ̫ ᴗᐡ)そうでない方にも、お値下げ相談応じていますので、お気軽にご連絡ください( *´꒳`*)✧︎即購入大歓迎♬.*゜メルカリのルール上、質問や値下げ等のコメントのやりとりをしていても1番先に購入ボタンを押した方が購入者様になります✧︎衣類はサイズ表記と平置き実寸サイズを説明文に載せていますブランドによって同じサイズでも小さめ大きめ等ありますので、お手持ちのものと実寸サイズを比べて頂くのが1番良いかと思います✧︎基本は中古品になりますので汚れやダメージ等あれば記載しております新品未使用品含め、店舗でのお買い物とは違うあくまでも素人検品ですので見落としなどあるかもしれない事ご了承ください✧︎梱包はリサイクル品を利用する時もあり、基本簡易包装になります小さく折り畳んで梱包することも多いため、畳みジワなどあると思いますがご了承ください ✧︎説明文に状態は記入していますがあくまで主観になりますので画像でご自身で判断頂き、不明な点はご購入前に質問してください✧︎ ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがありますA-

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

