本物 AirJordan 3 Retro "WhiteCement"27cm スニーカー

Nike Air Jordan 3 Retro “White Cement Reimagined”になります。

即数も少なく即完した一足ですので、買い逃してしまった方は、ぜひこの機会にご検討ください。

サイズ:27cm

SNS購入、黒タグ付き正規品。

2023年5月9日発売。

エアジョーダン3 レトロ “ホワイトセメント リイマジンド”

メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアジョーダン3

Reimagined仕様の復刻モデルではAJ1 “Chicago”をヴィンテージ風に復刻した Air Jordan 1 High OG “Lost and Found”を彷彿とさせるような外観となっており、色褪せたエイジドミッドソール、OGを再現したヒールタブの『Nike Air』ロゴ、経年劣化を表現している薄いエレファントプリント、擦れプリントの施されたスペシャル仕様のシューズボックスが付属するなど、当時からの時の流れを思わせる真のOG ’88スペックで製作。

以下好きな方におすすめです。

シュプリーム

Supreme

ノースフェイス

North Face

ストリート

アンダーカバー

undercover

グラフィティ

コラボ

新品未開封

エアフォース

エアジョーダン

airjordan

レア

スニーカー

NIKE

ダンク

DUNK

ナイキ

イージー

スケート

限定

リミテッド

KITH

キス

