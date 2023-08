プロフと商品説明を必ずお読み下さい

購入は2019,5月国内のロレックスの店舗にて

写真6枚目の時計がどうしても欲しくて(在庫なし)店舗にあった写真1枚目の時計を購入し、同時に6枚目のダイヤモンド文字盤だけを別注で購入し店舗を通してロレックス本社に送ってもらい写真1枚目の時計にはめてもらい6枚目の時計を作ってもらいました。

出来上がった物を又輸送してもらい現在使っております。

現物が日本中どこにも無くこれしか方法がなかったので多少お高くついてしまいましたが欲しかった物なのでこの様な経緯で写真6枚目を手に入れました。

その時に外してもらったブラウン文字盤には今後替えるつもりが無いので今回出品。

注)お売りするのは最初から外してもらったまま使用していないブラウンにダイヤの文字盤と18kローズゴールドの針(3本)です。

写真2枚目の赤丸内2点

ダイヤモンドもやはり綺麗な物がセッティングされております。

保証書等はお付けできません

お写真追加、質問、価格ご相談等お声かけ下さいませ

ありがとうございます

商品の情報 ブランド ロレックス 商品の状態 新品、未使用

