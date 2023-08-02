最大15%OFFクーポン ポケモン　fragment 　フラグメント　トプリン　マスコット キャラクターグッズ

タグ付き未使用新品です。
バトルビーダマンセット①
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藤原ヒロシ率いるフラグメント(FRAGMENT)とポケモン(Pokémon)による合同プロジェクト「サンダーボルトプロジェクト(THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON)のポケモン「プリン」にフィーチャーした商品です。
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サンダーモチーフの刺繍を施した、プリンのマスコットキーホルダーになります。
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非喫煙、ペットはおりません。
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正規品 あるかみかど そらなにいろ リネーア・デ・フォレスト 抱き枕カバー
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タグ付き未使用新品です。藤原ヒロシ率いるフラグメント(FRAGMENT)とポケモン(Pokémon)による合同プロジェクト「サンダーボルトプロジェクト(THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON)のポケモン「プリン」にフィーチャーした商品です。サンダーモチーフの刺繍を施した、プリンのマスコットキーホルダーになります。Fragment Pokemon MASCOT Purin非喫煙、ペットはおりません。#fragmentdesign#藤原ヒロシ#ポケモン#プリン