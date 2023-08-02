最大15%OFFクーポン ポケモン　fragment 　フラグメント　トプリン　マスコット キャラクターグッズ

タグ付き未使用新品です。

バトルビーダマンセット①



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藤原ヒロシ率いるフラグメント(FRAGMENT)とポケモン(Pokémon)による合同プロジェクト「サンダーボルトプロジェクト(THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON)のポケモン「プリン」にフィーチャーした商品です。

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サンダーモチーフの刺繍を施した、プリンのマスコットキーホルダーになります。

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非喫煙、ペットはおりません。

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#fragmentdesign

正規品 あるかみかど そらなにいろ リネーア・デ・フォレスト 抱き枕カバー

#藤原ヒロシ

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#ポケモン

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商品の情報 ブランド フラグメント 商品の状態 新品、未使用

タグ付き未使用新品です。藤原ヒロシ率いるフラグメント(FRAGMENT)とポケモン(Pokémon)による合同プロジェクト「サンダーボルトプロジェクト(THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON)のポケモン「プリン」にフィーチャーした商品です。サンダーモチーフの刺繍を施した、プリンのマスコットキーホルダーになります。Fragment Pokemon MASCOT Purin非喫煙、ペットはおりません。#fragmentdesign#藤原ヒロシ#ポケモン#プリン

商品の情報 ブランド フラグメント 商品の状態 新品、未使用

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