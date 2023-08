ご覧いただきありがとうございます。

22年の秋冬の人気商品です。

ワンピースが増えてしまったのできれいなうちにお譲りします。

※インナー付き

定価¥39,600

以下、サイトより引用

サイズ

(本体)着丈 122.4 身幅38.2 肩幅32.5

ウエスト64.4~82.4 ヒップ98.2

袖丈60 袖(二の腕)17.6

(インナー)総丈101.6~111.5身幅42.2

ウエスト84.4ヒップ91.8

バイカラーで配色を入れ込んだ、大人なフラワーワンピース。

オリジナルでお作りしたフラワープリントが品良く着映える、シーズンらしい上品な仕上がりです。

ウエスト位置が高めの切り替えで、大人っぽく緩やかに広がる美しいシルエットにこだわりました。

襟やフリルなど装飾のないすっきりとしたVネックにすることで、華美過ぎない甘さ控えめな一枚に。

パンプス等でフェミニンに纏めたり、タフなブーツを添えてカジュアルに着崩すのものも今年らしくておすすめです。

特に目立った傷や汚れもございませんが、見落としなどある場合もございます。

美品ではありますが、あくまでも中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。

コンパクトに梱包し、発送させていただきます。

ご了承ください。

フェミニンワンピース カジュアルワンピース 上品 バイカラーワンピース

カラー···オレンジ

柄・デザイン···花柄

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。22年の秋冬の人気商品です。ワンピースが増えてしまったのできれいなうちにお譲りします。※インナー付き定価¥39,600以下、サイトより引用サイズ(本体)着丈 122.4 身幅38.2 肩幅32.5ウエスト64.4~82.4 ヒップ98.2袖丈60 袖(二の腕)17.6 (インナー)総丈101.6~111.5身幅42.2ウエスト84.4ヒップ91.8バイカラーで配色を入れ込んだ、大人なフラワーワンピース。オリジナルでお作りしたフラワープリントが品良く着映える、シーズンらしい上品な仕上がりです。ウエスト位置が高めの切り替えで、大人っぽく緩やかに広がる美しいシルエットにこだわりました。襟やフリルなど装飾のないすっきりとしたVネックにすることで、華美過ぎない甘さ控えめな一枚に。パンプス等でフェミニンに纏めたり、タフなブーツを添えてカジュアルに着崩すのものも今年らしくておすすめです。特に目立った傷や汚れもございませんが、見落としなどある場合もございます。美品ではありますが、あくまでも中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。神経質な方のご購入はご遠慮ください。コンパクトに梱包し、発送させていただきます。ご了承ください。フェミニンワンピース カジュアルワンピース 上品 バイカラーワンピース カラー···オレンジ柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、秋、冬

