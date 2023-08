UNIVERSAL GENEVE

▶︎メーカー UNIVERSAL GENEVE

▶︎年代 年代不明

▶︎ムーブ 手巻き

▶︎材質 ゴールド

▶︎ベルト 社外製(劣化あり交換推奨)

▶︎サイズ 縦36mm × 横31mm

▶︎ラグ幅 約16mm

▶︎状態 不動のため、OHが必要です

当時世界最薄を誇った名門時計ブランドです。

現在においてもかなり薄い部類であり、技術力の高さがわかります。

U字ロゴが付く以前の貴重なものです。

品のあるシャンパン文字盤が綺麗です。

ゴールドのケース、時分針、インデックスがより高級感を醸し出しています。

風防は多少のスレあり、ケースは経年変化みられます。

リューズ、尾錠ともに純正です。

修理や部品取りにどうぞ。

ヴィンテージの特性上、精度の保証や返品はできないことをご了承ください。

質問等あればお気軽にどうぞ。

コメント無し即購入OKです。

#vintagewatches

アンティーク腕時計

ヴィンテージ腕時計

手巻き腕時計

商品の情報 ブランド ユニバーサルジュネーブ 商品の状態 全体的に状態が悪い

