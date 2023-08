激安ブランド SKYNAVIGATOR スーツケース キャリーケース SK-0835-56 トラベルバッグ

SKYNAVIGATOR スーツケース Mサイズ 拡張 キャリーケース スカイナビゲーター SK-0835-56

カラー:ブラックカーボン

使用目的が無くなったので出品致します。

撮影の為開封いたしました。

【商品説明】

・サイズ(総外寸)cm : 62.5×41.5×25(+3.5)

総外寸三辺合計cm: 129

・サイズ(外寸)cm : 56×39×25(+3.5)

・サイズ(内寸)cm : × × (斜め)

※総外寸 H (高さ) × W (幅) × D(奥行) は、ハンドルからキャスターまでの突起部を含んだサイズです。航空会社のサイズ基準はこの「総外寸」になります。

※外寸 H (高さ) × W (幅) × D(奥行) は、ハンドル、キャスター等の突起部を除いたサイズ表記です。

※内寸 H (高さ) × W (幅) × D(斜め) は、インナー(内装)の、サイズ表記です。

【重さ、容量】

・重さ(約) : 3.8kg ・容量(約) : 49(56)L

【素材】

・ポリカーボネイト&ABS樹脂

【ロックタイプ】

・TRAVEL SENTRY シリンダー

【キャリーバー高さ調整】

・3段階

【キャスター種類】

・シングル-50mm

スーツケース

キャリーバッグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

