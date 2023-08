全ての 幻燈 画集アルバム ヨルシカ 邦楽

ご覧いただきましてありがとうございます。

※こちらはAmazon.co.jp限定 特典「ポストカードセット(絵柄A/3枚セット)」付の商品です。

●ヨルシカ、EP『創作』以来約2年2ヵ月ぶりのリリースは、CDが付属しない画集。

加藤隆氏が描いた絵で構成されており、スマートフォンやタブレットのカメラを画集の絵にかざすことで読み込み、

専用の音楽再生ページへ接続する仕様を組み込んでいます。

●それぞれの作品毎に設定された一つのテーマを、音楽と絵の2側面から描いた「聞ける画集」。

全収録曲に紐付いた加藤隆氏による作品、歌詞等を掲載いたします。

先行配信曲「又三郎」「老人と海」「月に吠える」「ブレーメン」「左右盲」「チノカテ」ほか、文学作品をオマージュした

楽曲で構成。

●ダウンロード、サブスクリプションサービスでは先行配信曲を中心とした12曲前後でリリース予定。

画集購入者だけが聞くことができる楽曲が多数となります。

●本商品発売から3年間、ストリーミングにより楽曲リスニングが可能。

ストリーミング期間終了後は、一定期間全曲ダウンロード可能になります。

☆AR機能の推奨環境

iOS15以上/Safari 最新版/Android10以上/GoogleChrome 最新版 ※Android端末搭載の標準ブラウザは未対応

●サイズ:W297mm×H274mm(予定)上製本仕様

※本商品にはCDは付属されておりません。「幻燈 画集アルバム ヨルシカ」

定価: -

