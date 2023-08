【期間限定お試し価格】 新品 白入り L 22SS マルジェラ パックT Tシャツ 3392 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

バラ売りはしておりません。

●購入場所→正規取扱店

●素材→コットン100%

●サイズ表記→L

●国内定価→60500円(税込)

●実寸(他所から転載しております。)→

着丈70cm

身幅52cm

肩幅46cm

袖丈23cm

●状態→新品未使用、未開封非真空状態です。

●商品詳細→マルジェラの定番パックTシャツです。

22ssのアイテムになります。

15ssスタート当初から展開してカラーリングです。

ホワイト系のパックTです。

21awよりオーガニックもののに変更されております。

SDGsを意識したハイブランドらしい試みです。

マルジェラ自体が他のハイブランドに並ぼうと、値上げ局面です,

がこちらのパックTもパックT開始時期の6年前ほどと比べて2倍近くになっております。

これまでも微妙な色なニュアンスの変更はありましたが、今回もございます。

21awではメランジ感のあるベージュカラーが入っていたのですがそちらが廃止になっております。

ホワイト、オフホワイト、ベージュの3色に戻っております。

※ 注意事項 ※

値引き、梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。

徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。

万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。

新品であっても個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。

予告なく終了することございますので、ご注意ください。

#Hiro1313マルジェラTシャツ

#Hiro1313マルジェラ22ss

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

バラ売りはしておりません。 ●購入場所→正規取扱店 ●素材→コットン100% ●サイズ表記→L ●国内定価→60500円(税込) ●実寸(他所から転載しております。)→ 着丈70cm 身幅52cm 肩幅46cm 袖丈23cm ●状態→新品未使用、未開封非真空状態です。 ●商品詳細→マルジェラの定番パックTシャツです。 22ssのアイテムになります。 15ssスタート当初から展開してカラーリングです。 ホワイト系のパックTです。 21awよりオーガニックもののに変更されております。 SDGsを意識したハイブランドらしい試みです。 マルジェラ自体が他のハイブランドに並ぼうと、値上げ局面です, がこちらのパックTもパックT開始時期の6年前ほどと比べて2倍近くになっております。 これまでも微妙な色なニュアンスの変更はありましたが、今回もございます。 21awではメランジ感のあるベージュカラーが入っていたのですがそちらが廃止になっております。 ホワイト、オフホワイト、ベージュの3色に戻っております。 ※ 注意事項 ※ 値引き、梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。 徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。 万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。 新品であっても個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。 予告なく終了することございますので、ご注意ください。 #Hiro1313マルジェラTシャツ #Hiro1313マルジェラ22ss

