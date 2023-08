パラブーツのダブルモンクストラップで、POE(ポー)というモデルです。こちらはビームスエフの別注品で、シボ革を使用した商品になります。

【Paraboots】ローファー クロコダイル



chausser ショセ ローファー 25.5

定番のウィリアムに比べシルエットを細身にし、厚みを抑えたギャラクシーソールと、同色のステッチがドレッシーさを引き立たせています。バックルはシルバーで、パラブーツの緑タグも排したBEAMSFの別注もですです。雨に強いグレインレザー+ラバーソールの仕様で、オンオフ兼用可能な汎用性の高い1足です。

CAIRNGORM 2R / ケンゴン (コマンドソール)



CLOT Dr.Martens ドクターマーチン コラボ 限定 完売 新品 43

原宿のBEAMS Fで購入し、10回ほど使用しました。

マドラスウォーク ビジネスシューズ スリッポン ゴアテックス 防水

使用感も少なく比較的良好な状態です。

新品100%本物Maison Margiela【42】tabi ローファー 足袋



【新品未使用】 F.lli.Giacometti FG257 ローファー 茶43

製造国:フランス

★セール品★スペクテイターシューズ ブラウン ホワイト

素材:グレインレザー

miu miu 90s ローファー ドレスシューズ

カラー:ブラック

エドワードグリーン ローファー 5ハーフ 5.5

表記サイズ:6.5 (25cm相当)

マルニ ダービーシューズ

付属品:専用箱

オールデン ローファー



【BALLY】ビジネス革靴 スイス製

※シューツリーは付属しません。

専用 込定価66000円新品Paraboot CASTEL キャッスル8.5黒

※採寸や状態は個人的主観の上、細かい点などは見落とす可能性もあります。十分に画像をご確認いただき、神経質な方のご購入はお控えください。

パラブーツ シャンボード サイズ6.5 ブラック



トレーディングポスト ダブルモンク

ブルックスブラザーズ

BENIR ウェディングシューズ 革靴26cm

ラルフローレン

リーガルソシアルシューズ

ビームスエフ

張り替済 EDWARD GREEN エドワードグリーン Wigmore

クロケットアンドジョーンズ

新品 UNIONIMPERIAL ユニオンインペリアル レベルソ 6 24cm

干場義雅

☆美品☆ ベンソン シューズ ダブルモンク ローファー

西口修平

『お値下げ』 スコッチグレイン スパイダー

中村達也

JOSEPH CHEANEY HOWARD UK7.5

インコテックス

チャーチ コンサル 50F 173 church's consul

ウエストン

ローファー 革靴 黒 HERMES エルメス モカシン

スティレラティーノ

【未使用】百貨店 dirittoメンズ本革ビジネスシューズ 26.5 ブラウン

ジョンスメドレー

ユニオンインペリアル【UNIONIMPERIAL】

PT01

837.CROCKETT&JONES FINSBURY ウィングチップ 6.5E

フィナモレ

Alden プレーントゥ サドルシューズ10

クルチアーニ

新品100%本物Maison Margiela【43】tabi ローファー 足袋

フランコバッシ

トリッカーズジェームス ローファー26cm

ルイジボレッリ

SOFFICE & SOLID S705 革靴

ホリデー&ブラウン

【最終値下】クリスチャンルブタン Louboutin ビジネスシューズ

ドレイクス

【試着のみ】COLE HAAN コールハーン ビジネスシューズ ブラック

ギ・ローバー

パラブーツ シャンボード サイズ7.5

ラルディーニ

ルイヴィトン ビジネスシューズ ドレスシューズ

デペトリロ

激レア❗️ REGAL × VAN 復刻コラボ コインローファー

GTA

madras 紳士靴 26cm

クールビズ

【新品未使用】BRUSQUE HOUSE ウイングチップ タッセル スリッポン

ブリッラペルイルグスト

ブルックスブラザーズ スエードローファー

バブアー

BROOKS BROTHERS タッセルローファー US8.5

ホワイトハウスコックス

クロケットアンドジョーンズ RUSTY

ザンス

jm Weston タッセル フランス製

クルチアーニ

ドクターマーチンビジネスシューズ

カルーゾ

ハインリッヒディンケラッカー Rio ネイビーコードバン シューツリー付き

CARUSO

保存箱袋布付 極希少美品 旧工場製 エドワードグリーン バッキンガム 6.5E

GTA

[美品]REGAL リーガル ローファー 本革 ブラック 25.5cm

ラルディーニ

Edward Green エドワードグリーン E606 7/7.5

タリアトーレ

ルイ・ヴィトン LV クラブ・ライン ローファー

ボリオリ

both × SECOND LAYER ガオクリーパーモンクストラップシューズ

ユナイテッドアローズ

paraboot アローズ別注ローファー

BEAMS

Jalan Sriwijaya 5アイ Uチップ 外羽根 ダイナイトソール

BEAMSF

【美品】スコッチグレイン ローファー ブラック 24.5cm

ビームス

jm ウエストン ゴルフ

ビームスF

クロケットアンドジョーンズ モールトン

シップス

サルバトーレフェラガモ★ストレートチップ 黒 レザーシューズ 内羽根

エディフィス

エンダースキーマ fidmonk シューズ

ブレザー

JOHN LOBB/ジョンロブ/OSNER/7E/8695ラスト

ラコステ

マグナーニブラウンパティーヌ ビジネスシューズ

ドーメル

最終価格! カルマンソロジー CALMANTHOLOGY ウィングチップ

ロロピアーナ

チャーチchurch'sシャノンshannon r

スーパーブリオ

Crockett&Jonesクロケットアンドジョーンズ黒

トニック

UNIONIMPERIAL ユニオンインペリアル 28㎝ ペニーローファー

エルメネジルドゼニア

BOTTEGAVENETA ボッテガ ドライビングシューズ スリッパ スリッポン

リングジャケット

送料込◆美品 HERMES エルメス ドレスシューズ41

guji

Maison Margiela メゾンマルジェラ ダービーシューズ 革靴 22

paraboot

Dr.Martens 1461 BEX 3ホールシューズ

シャンボード

Church's チャーチ バーウッド スタッズ 70F

アヴィニョン

GIORGIO ARMANI 内羽根スエードプレーントゥシューズ

オールデン

【WEEJUNS GH BASS】GH BASS ローファー11035 黒 42

クロケット&ジョーンズ

チャーチChurch バークロフト Barcroft バークロフト

エドワードグリーン

3割引【MIZUNO】セレクトM950 マドラスコラボドレスシューズ ボルドー

パラブーツ

Church's consul 70F 173 チャーチ コンサル

JMウエストン

付属揃ってます バーウィック タッセルローファー 8491 7ハーフ 26.5

チーニー

※室外未使用 JALAN SRIWIJAYA 98812 プレーントゥ6.5

トリッカーズ

アルバラデホ/Uチップ

ジョンロブ

専用 GORETEX REGAL リーガル 33NR BB 黒 26 梅雨

コンサル

☆訳アリ☆送料無料☆チャーチ☆シャノン☆26.5cm☆定価18万円

ディプロマット

【新品未使用】パラブーツ アヴィニョン グレインレザー シボ革 7サイズ

チェットウインド

未使用品 BARKER バーカー

タッセルローファー

最終値下げ ジョンロブ シティーⅡ 6.5E

キャベンディッシュ

【MIHARA YASUHIRO】ミハラヤスヒロ 炙り出し外羽根シューズ

ベケット

▪️新品 ▪️パラブーツ ウィングチップ ブラック 9

メイフェアー

EARLE Stitch down blucher ER9105 アール 革靴

コードバン

Ferragamo フェラガモ タッセルローファー 黒色 UK7 1/2

シャノン

MAKERS 〃REGINA〃 メイカーズ〃レジーナ〃

ケンゴン

ジャランスリワヤ スエード ローファー

バートン

スコッチグレイン オデッサ 24.5 ブラウン

オールドチャーチ

JIMMY CHOO 40 約25cm メンズ ストレートチップ

ダブルモンク

CROCKETT&JONES BOSTON 7E ローファー

モンクストラップ

NORIEI 素上げコードバン ペニーローファー

オードリー

BENIR 新郎ブライダルシューズ 25.5センチ

ボストン

visvim PATRICIAN WT-FOLK US9

ストレートチップ

新品 タリアトーレ ストレートチップ ダブルモンクストラップ レザーシューズ



MOTO Uチップsize0 2220 レザーシューズ 革靴

などお好きな方にもおススメです。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パラブーツのダブルモンクストラップで、POE(ポー)というモデルです。こちらはビームスエフの別注品で、シボ革を使用した商品になります。定番のウィリアムに比べシルエットを細身にし、厚みを抑えたギャラクシーソールと、同色のステッチがドレッシーさを引き立たせています。バックルはシルバーで、パラブーツの緑タグも排したBEAMSFの別注もですです。雨に強いグレインレザー+ラバーソールの仕様で、オンオフ兼用可能な汎用性の高い1足です。原宿のBEAMS Fで購入し、10回ほど使用しました。使用感も少なく比較的良好な状態です。製造国:フランス素材:グレインレザーカラー:ブラック表記サイズ:6.5 (25cm相当)付属品:専用箱※シューツリーは付属しません。※採寸や状態は個人的主観の上、細かい点などは見落とす可能性もあります。十分に画像をご確認いただき、神経質な方のご購入はお控えください。ブルックスブラザーズラルフローレンビームスエフクロケットアンドジョーンズ干場義雅西口修平中村達也インコテックスウエストンスティレラティーノジョンスメドレーPT01フィナモレクルチアーニフランコバッシルイジボレッリホリデー&ブラウンドレイクスギ・ローバーラルディーニデペトリロGTAクールビズブリッラペルイルグストバブアーホワイトハウスコックス ザンスクルチアーニカルーゾCARUSOGTAラルディーニタリアトーレボリオリユナイテッドアローズBEAMSBEAMSFビームスビームスFシップスエディフィスブレザーラコステドーメルロロピアーナスーパーブリオトニックエルメネジルドゼニアリングジャケットgujiparabootシャンボードアヴィニョンオールデンクロケット&ジョーンズエドワードグリーンパラブーツJMウエストンチーニートリッカーズジョンロブコンサルディプロマットチェットウインドタッセルローファーキャベンディッシュベケットメイフェアーコードバンシャノンケンゴンバートンオールドチャーチダブルモンクモンクストラップオードリーボストンストレートチップなどお好きな方にもおススメです。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

cheaney bexhill UK5.5美品箱付 ステラマッカートニーStella McCartney レザーシューズクロケット&ジョーンズ メンズドレスシューズ ブラック 25.5cmREGAL 2641 黒 シボ革 タッセルローファー 25.5cm EEヴィンテージ80年代U.S. Navyオフィサーシューズ程度良9.5G.H.Bass × BEAMS / 別注 LARSONパラブーツ シャンボード シャークソール