５５％以上節約 ソフトツイル ANAYI プリーツワンピース ピンク 36 ひざ丈ワンピース

ANAYI アナイ

ソフトツイルプリーツワンピース

定価 42,120円

ウエストでブラウジングしたシルエットと細かなプリーツでメリハリのあるスタイルになります。

歩くたびに揺れる裾がエレガントで、

背中のデザインも素敵です。

羽織ものや小物使いで雰囲気が変わるので、幅広いシーンで使えるアイテムです。

色…ピンク系

サイズ36

総丈 一番高いところから93㎝

身幅 脇下44㎝

ウエスト幅34㎝

誤差はお許しください。

私が見る限り、目立つような傷や汚れはないと思います。

ただし、used品・素人検品ゆえ、少しでも使用感やダメージの見落とし等が気になる方は購入をお控えくださいね。見落とし等がある可能性も含めての価格です。

ご検討よろしくお願い致します^ ^

☆「お値下げできますか?」「いくらまで値下げできますか?」ではなく、【金額提示】をお願いします。(大幅お値下げはできません。お値下げできない商品もございます)

☆お取り置きや着用画像はお受けしていません。 ☆ モデル画像はイメージです。

☆使用感やサイズ感やお色味等、説明文はすべて主観です。ダメージが目立つ目立たない、使用感が多い少ない、お値段に見合うかどうか等の感じ方には個人差がございます。

黒タグなし

☆写真うつりやデバイスによっては、お色味や質感などが実物と異なって見える場合もございます。

☆検品はしっかりと行い気になる点は記載致しますが、見落とし等がある可能性も含めてのお取引とさせて頂いておりますので、細かな事を気にされない方のみお取引をお願い致します。

☆万が一、使用に支障が出るほどの重大な破損等がある場合はご連絡くださいませ。サイズやイメージ相違、中古品の使用感や見落としダメージが許せない等、購入者様のご都合での返品返金は承れませんのでご了承くださいませ。取引完了後の返品返金はお断りさせて頂いております。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

