✨ご覧頂きありがとうございます✨

◇ジョジョの奇妙な冒険 1巻から63巻 全巻

(2巻以外は全て初版)

(後半、初版多数)

計104巻セットです。

▪️国内正規品(レンタルアップ品ではございません)

▪️使用感や日焼け、変色などある巻もございますが、普通に読む分には問題ありません。

一般的な中古品だと思います。

▪️購入後は24時間以内に発送させて頂きます。

▪️即購入、無言購入大歓迎♬

▪️ご購入後はクリスタルパックに入れて梱包させて頂きます。

▪️他の出品物と一緒にご購入頂けたらお値引きさせて頂きます。

※今現在出品していない商品も在庫が有る場合がございます。 過去の販売品で気になる物がございましたらお気軽にお声かけください。

ONEPIECE/キングダム/暁のヨナ/進撃の巨人/薬屋のひとりごと/夏目友人帳/SPY × FAMILY/私の幸せな結婚/名探偵コナン/3月のライオン/あせとせっけん/アシガール/転生したらスライムだった件/宇宙兄弟/東京卍リベンジャーズ/終末のワルキューレ/全巻/呪術廻戦/僕のヒーローアカデミア/ハイキュー/銀魂/ブリーチ/極主夫道/スラムダンク/ヲタクに恋は難しい/コーヒーアンドバニラ/黒執事/怪獣8号/ウソ婚/葬送のフリーレン/Dr.STONE/ゴールデンカムイ/はじめの一歩/ワンパンマン/HUNTER × HUNTER/ザ・ファブル/炎炎ノ消防隊/俺だけレベルアップな件/チェーンソーマン/黒崎くんの言いなりになんてならない/自称悪役令嬢/私たちはどうかしている/からかい上手の高木さん/弱虫ペダル/五等分の花嫁/痴情の接吻/魔入りました入間くん/うるわしの宵の月/ドラゴンボール/亜人/ドラえもん/鋼の錬金術師/ブラックジャック/寄生獣/ベルサイユのばら/のだめカンタービレ/NARUTO/君に届け/うしおととら/キャプテン翼/花より男子/こちら葛飾区/るろうに剣心/ちはやふる/シティハンター/幽☆遊☆白書/うる星やつら/

ジョジョ 徐倫 SBR 1部 2部 3部 4部 5部 6部

7部 岸辺露伴 ジョリーン JOJO

荒木飛呂彦

#ファントムブラッド

#戦闘潮流

#スターダストクルセイダース

#ダイヤモンドは砕けない 黄金の風

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

